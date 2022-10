Neuer Ärger für Wiesnwirt Peter Reichert: Zoll-Razzia im Donisl!

Neuer Wirbel um den Wiesnwirt: Am Mittwoch wurde das Traditionslokal am Marienplatz vom Zoll gefilzt.

München - Nach der Wiesn ist vor der nächsten Razzia: Über den neuen Wiesnwirt Peter Reichert wurde in den vergangenen Wochen viel geredet, geschrieben, getuschelt – hatte es doch in seinem neuen Zelt, der Bräurosl, viel Ärger gegeben.

Doch auch mehr als zwei Wochen nach dem Oktoberfest kehrt für den neuen Vorzeige-Wirt der Paulaner-Brauerei (zu der Hacker Pschorr gehört; seit Anfang des Jahres hat Reichert den Zuschlag für Bräurosl und Donisl) keine Ruhe ein.

Razzia im Donisl: Routinemäßige Prüfung

Im Gegenteil: Am frühen Mittwochnachmittag fand in seinem Traditionslokal Donisl am Marienplatz eine Razzia statt. Was war da los? Nach AZ-Informationen rückten gegen 14 Uhr über ein Dutzend Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit an – und filzten das Wirtshaus. Allerdings gab es keinen Anfangsverdacht, es handelte sich lediglich um eine routinemäßige Prüfung.

Sein neues Leben als Groß-Wirt dürfte sich Reichert deutlich anders vorgestellt haben...