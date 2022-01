Neue Tram-Linien in München: Eine Taskforce soll schneller planen

Künftig wird es in München eine eigene "Taskforce" geben, die sich um den Ausbau des ÖPNV-Netzes kümmert. Erste konkrete Planungen gibt es bereits.

München - Damit es mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vorangeht, hat der Stadtrat noch kurz vor Weihnachten beschlossen, eine "Taskforce" einzusetzen. Die Leitung übernimmt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Münchner Tramnetz: Viele Planungen werden konkreter

Mehr als eine halbe Milliarde will die Stadt in den nächsten Jahren in den öffentlichen Nahverkehr investieren. 342 Millionen Euro fließen allein in den Ausbau des Tramnetzes und in einen neuen Tram-Betriebshof an der Ständlerstraße. Noch im Januar will der Stadtrat diese Gelder genehmigen. Gleichzeitig werden viele Planungen konkreter.

Der Verkehrsexperte der SPD-Fraktion Nikolaus Gradl erwartet, dass in diesem Jahr noch vor der Sommerpause für folgende drei neuen Tramlinien detailliertere Planfeststellungsbeschlüsse gefasst werden: