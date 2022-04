Neue Sporthalle in München: Was sich das Publikum für den SAP Garden wünscht

Mobile first, viel Service und pragmatische Lösungen: Über 7.000 Interessierte haben an einer Online-Befragung zum Stadionerlebnis im gerade entstehenden SAP Garden teilgenommen. Die wichtigsten Ergebnisse.

Bei der Online-Befragung ging es um Themen wie An- und Abreise sowie Unterhaltungs- und Informationsangebote während eines Events.

München - Der EHC Red Bull München, der FC Bayern Basketball und SAP haben erneut die Öffentlichkeit in die Gestaltung der Multifunktionsarena SAP Garden mit eingebunden.

62 Prozent der Befragten wollen ihr Ticket übers Smartphone erwerben

In einer Online-Befragung fragten die Partner die Bedürfnisse des Publikums für den Besuch der zukünftigen Heimspielstätte der Münchner Eishockey- und Basketball-Stars ab: 7.038 Teilnehmer beantworteten zwischen dem 28. Januar und 14. Februar 2022 insgesamt 27 Fragen, so die Organisatoren der Umfrage in einer Mitteilung.

62 Prozent der Befragten gaben an, den Erwerb ihrer Eintrittskarte über ihr Smartphone abwickeln zu wollen. Das klassische Ticket (21 Prozent) sowie das Print-at-Home-Ticket (17 Prozent) haben dagegen eine deutlich geringere Relevanz erzielt.

SAP Garden: Die meisten Zuschauer wollen mit dem Auto anreisen

Auch die Anreise ist ein wichtiges Thema: Fast die Hälfte (48 Prozent) der Teilnehmenden möchte am liebsten mit dem eigenen Auto zu einem Sportevent anreisen, 40 Prozent bevorzugen den ÖPNV, fünf Prozent Fahrgemeinschaften und vier Prozent das Fahrrad.

Was die Frage nach einer speziellen SAP Garden-App anbelangt, befürwortet eine große Mehrheit (64 Prozent) einen solchen Service, nur zwölf Prozent würden eine SAP Garden-App nicht herunterladen. Als wichtige Zusatzleistungen der App nennen die Befragten vor allem die Ticketabwicklung (77 Prozent) und die Parkplatzreservierung (60 Prozent).

Christian Winkler: "Wir kennen die Wünsche unserer Fans sehr gut"

Mit Blick auf gastronomische Dienstleistungen sind nach den Umfrageergebnissen pragmatische Lösungen gefragt – wie kurze Wartezeiten (91 Prozent), praktische Mitnahmemöglichkeiten (61 Prozent) und sinnvolle Abstellflächen (47 Prozent).

Im nächsten Schritt sollen die Wünsche auf Umsetzbarkeit geprüft und in den weiteren Bau der neuen multifunktionalen Sportarena integriert werden. "Wir kennen die Wünsche unserer Fans sehr gut. Vieles haben wir bereits in den frühen Planungen berücksichtigt", sagte EHC-Manager Christian Winkler.

Und FCBB-Manager Marko Pesic ergänzte: "Bei diesem außergewöhnlichen Arena-Projekt legen wir – insbesondere bei der digitalen Fan Experience – besonderen Wert auf die Meinung der Fans. Sie stehen im Mittelpunkt, und mit ihnen wollen wir etwas Einzigartiges erschaffen."