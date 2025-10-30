Neue L’Osteria in München: XXL-Pizza und ein Stück Italien

L’Osteria hat in der Welfenstraße ein neues Restaurant eröffnet, geleitet von Egzon Pllavci, der vom Spüler zum Manager aufgestiegen ist. Die Filiale bietet Platz für 151 Gäste und eine italienische Speisekarte von Pizza bis Pasta.

Egzon Pllavci hat innerhalb der L’Osteria-Gruppe eine beachtliche Karriere hingelegt. Seit Kurzem ist er Restaurant-Manager der neuen Filiale in der Welfenstraße am Nockherberg.

Das neue Wohngebiet auf dem ehemaligen Paulanergelände am Nockherberg ist gastronomisch gesehen fast noch ein Niemandsland. Nun hat dort eine neue L’Osteria-Filiale ihre Eröffnung mit vielen Gästen gefeiert.Schon seit Ende September spielt sich das Team dort ein. Restaurant-Manager Egzon Pllavci freut sich, dass er in der kurzen Zeit schon einige Stammgäste gewinnen konnte.

Der 32-Jährige hat in der L’Osteria-Gruppe schon eine beachtliche Karriere hingelegt. "2015 habe ich dort als Spüler angefangen, da konnte ich noch kein Wort Deutsch“, erzählt der gebürtige Kosovo-Albaner der AZ. In den nächsten Jahren hat er Deutschkurse belegt, nach und nach alle L’Osteria-Stationen durchlaufen: Zunächst in der Küche vom Salat über die Pasta bis zur Pizza und schließlich immer mehr Verantwortung übernommen. Zuletzt leitete er die L’Osteria-Filiale am

Außer der Größe unterscheiden sich die einzelnen L’Osteria-Lokale in Details. In jedem Restaurant brennt am Eingang neben einem Strauß Blumen eine Kerze, bei jedem Toilettengang bekommen die Gäste einen Italienisch-Kurs auf die Ohren. Die Möbel sind aus dunklem Holz, die Bezüge edel. Und überall stehen auf den Tischen die italienischen der Welfenstraße finden 151 Gäste Platz. Bei schönem Wetter kommen noch einmal 100 Plätze auf der Terrasse dazu.

In allen L'Osteria-Lokalen können die Gäste den Pizzabäckern bei der Arbeit zuschauen. © Daniel Loeper

In der offenen Küche bereiten die Pizzabäcker die wagenradgroße Pizza vor den Augen der Gäste frisch zu. Da sie gut zum Teilen ist, kann jede Pizzahälfte mit einem unterschiedlichen Belag von klassisch bis vegan bestellt werden. Auch klassische Spaghetti Pomodoro, Gnocchi und diverse Salate stehen auf der Karte.

1999 haben Friedemann Findeis und Klaus Rader ihr erstes L’Osteria-Restaurant in Nürnberg eröffnet. Die beiden scheinen den richtigen Riecher gehabt zu haben. Denn inzwischen gibt es 209 Filialen in zehn europäischen Ländern – allein in München sind es zwölf – und ein Ende ist nicht in Sicht. Die nächste Münchner L’Osteria steht schon in den Startlöchern und eröffnet im Januar in Freiham.

Dunkles Holz und warmes Licht. Auch in der neuesten Filiale setzt L'Osteria auf Wohlfühl-Ambiente. © Daniel Loeper



Welfenstraße 4

Mo-Do: 11.30 bis 23 Uhr

Fr-Sa: 11.30 bis 24 Uhr

So/Feiertag: 12 bis 23 Uhr