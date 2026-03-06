AZ-Plus
Neue eklatante Widersprüche: Mit diesem Brief forderte Dieter Reiter Referenten auf, ihre Nebentätigkeiten anzugeben

Der Wirbel um Dieter Reiters Nebenjob beim FC Bayern reißt nicht ab. Wie die AZ nun erfährt, hat der OB es mit der Wahrheit schon wieder nicht so genau genommen. Denn: Dokumente belegen, dass er seine Referenten aufgefordert hat, ihre Nebentätigkeiten anzugeben. 
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel,
Felix Müller
Felix Müller |
Uli Hoeness und Dieter Reiter sind beide Aufsichtsratsmitglieder des FC Bayern. Seit Tagen gibt es jedoch großen Wirbel um die Jobs, die der OB bei dem Fußballclub ausgeführt hat
Uli Hoeness und Dieter Reiter sind beide Aufsichtsratsmitglieder des FC Bayern. Seit Tagen gibt es jedoch großen Wirbel um die Jobs, die der OB bei dem Fußballclub ausgeführt hat © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Donnerstagnachmittag zugegeben, dass er seit 2021 Nebeneinkünfte von 20.000 Euro jährlich vom FC Bayern für seinen Posten im Verwaltungsbeirat des Klubs erhalten hat. Diese Nebentätigkeit hätte der OB genehmigen lassen müssen. Vor 2025 waren alle Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro genehmigungspflichtig. Inzwischen gilt eine Grenze von 10.000 Euro pro Jahr.

In der Mitteilung, die Reiter am Donnerstag verschickte, schrieb er: "Dass dadurch eine Genehmigung des Stadtrats notwendig gewesen wäre, war mir nicht bewusst. Ich kann mir aber auch kaum vorstellen, dass der Stadtrat eine solche Tätigkeit unterbunden hätte."

Am Mittwoch hatte Dieter Reiter im Stadtrat erwirkt, dass die Debatte um seine Nebentätigkeiten vertagt wird mit dem Argument, der Sachverhalt müsse juristisch erst noch geprüft werden.

Persönlich hat Dieter Reiter gefordert, dass seine Referenten Nebentätigkeiten angegeben

Jetzt scheint klar: Da hat der OB es mit der Wahrheit nicht so genau genommen. Der AZ liegt ein Brief von Dieter Reiter vor, den er an seine Referenten geschickt hat. Darin fordert er sie auf, Vergütungen aus Nebentätigkeiten zu melden - wenn sie mehr als 10.387,74 Euro im Jahr erhalten haben. So, wie es in jedem Jahr der Fall ist.

"Eine entsprechende Meldung (...) bitte ich mir, möglichst bis zu, 20.3.2026 zuzuleiten", schreibt Reiter in dem Brief, den er persönlich unterschrieben hat.

Datiert ist der Brief übrigens auf den 3. Februar. Nur vier Tage später teilte der FC Bayern mit, dass Reiter Chef des Verwaltungsbeirats wird. Laut Satzung ist dieser Posten damit verbunden, dass er auch in den Aufsichtsrat aufrückt.

13 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor 14 Minuten / Bewertung:

    "Vor 2025 waren alle Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro genehmigungspflichtig" Reiter hat also schon mehrfach die Richtlinien der Behörden verstoßen. Und keine Mahnung oder so...
    Dafür ist Compliance da. Vielleicht heisst bei Behörden anders. Dafür Schulungen für Mittarbeiter, von unten bis Oben. Reiter hat nicht ernst genommen, oder Schulung geschwänzt, gegen Unterschrift als Bestätigung für die Teilnahme. Ich habe nicht gewusst, gibt es nicht, mir war nicht bewusst, blabla.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • leichte weisse vor 43 Minuten / Bewertung:

    Die Hexenjagd nimmt Fahrt auf. Willkommen im Mittelalter!

    "Ihr Heuchler" (Klaus Kinski)

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor 29 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von leichte weisse

    Es ist Recht & Pflicht der Medien, der Opposition und mündiger Bürger die Regierenden zu kontrollieren und bei Bedarf an ihre Rechte & Pflichten zu erinnern.

    Fühlen sich Regierende nicht mehr an geltendes Recht gebunden verlieren sie jegliche Legitimation.

    Wenn Sie sich nach Feudalismus und Ständeordnung sehnen, bleibt Ihnen nur der Weg in entsprechend weniger aufgeklärte Regionen dieser Erde.

    Gesünder wäre allerdings sich einfach selbst ein wenig Aufklärung angedeihen zu lassen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
