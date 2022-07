Neue Ampeln an der Rosenheimer

Der Bezirksausschuss hatte zwei Übergänge gefordert - die Stadt macht Hoffnung.

München - Zwei zusätzliche Querungsmöglichkeiten für Fußgänger an der Rosenheimer Straße - das ist ein langjähriger Wunsch des Bezirksausschusses Au-Haidhausen. Entsprechende Anträge an die Stadtverwaltung wurden auf Initiative der SPD-Fraktion zuletzt vor einem Jahr gestellt. Jetzt bekamen die Viertelpolitiker Antwort aus dem Mobilitätsreferat.

"Sehr umständlich für den Fußverkehr"

Konkret hatten die Haidhauser gefordert, an der Kreuzung Rosenheimer- und Metzstraße eine zweite Ampel aufzustellen, wo man derzeit nur östlich der Kreuzung über die Straße kommt. Dies sei "sehr umständlich für den Fußverkehr", sagt Nina Reitz, Vorsitzende der SPD-Fraktion, und solle bei nächster Gelegenheit behoben werden.

Seit 20 Jahren wird and dieser Ampel gearbeitet

An einer zweiten neuen Fußgängerampel auf Höhe des Motorama arbeiten die Viertelvertreter schon seit 20 Jahren! Seit 2002 hatte sie diesen Vorschlag immer wieder aufgebracht, auch im vergangenen Jahr: "Einen Übergang für die vielen Leute, die hier zwischen Motorama und Gasteig die Straßenseite wechseln wollen, fordern wir schon lange", so Reitz. Mit der Sanierung des Gasteigs komme jetzt die Gelegenheit, dies endlich umzusetzen".

Zusage vom Mobilitätsreferat

Und tatsächlich, das Mobilitätsreferat sagt in einer aktuellen Antwort auf die Anträge zu, bei der endgültigen Überplanung der Rosenheimer Straße eine zweite Querung mit Ampel auf Höhe der Metzstraße zu bauen. Es verspricht außerdem, den Vorschlag einer Fußgängerampel am Motorama zu prüfen.

Dem Ziel ein großes Stück näher

Mit den Antworten ist man im Viertel hochzufrieden. "Damit sind wir unserem Ziel ein großes Stück nähergekommen", so Reitz. Bisher habe die Stadtverwaltung eine Ampel an dieser Stelle nicht in Erwägung gezogen. Die Rosenheimer Straße sei eine Barriere im Stadtteil, die Querungen brächten beide Seiten stärker zusammen."