Nesrin Hairlounge: Alles für die unvergessliche Brautfrisur

Ganz entspannt in der "Nesrin Private Hairlounge“ den Hochzeitstag starten. Sancar führt ihren Laden mit großer Leidenschaft und legt vor allem beim Brautstyling großes Augenmerk auf individuelle Kundenwünsche.

Modern und geradlinig hat Nesrin Sancar ihren Salon "Nesrin Private Hairlounge“ gestaltet. Sowohl Frauen als auch Männer gehören zur Kundschaft. Spezialisiert hat sich die Friseurmeisterin und zugleich Betriebswirtin in den vergangenen fünf Jahren unter anderem auf Färbetechniken wie die Freihandtechnik, Balayage und Premium Blond sowie auf Extensions, die Haarglättung und Hochzeitsfrisuren.

Die Bayalage-Technik ist eine Spezialität des Friseursalons. © Nesrin Sancar

Alles ist hier auf das Wohlfühlen ausgelegt

In den bequemen Stühlen kann das Brautpaar so entspannt wie nur möglich in den schönsten Tag ihres Lebens starten. So können die Kunden schon beim Waschen in den komfortablen Massagestühlen sitzen und mit einem Glas Sekt den großen Tag ganz ruhig angehen lassen.

Die Hochsteckfrisur rundet das Gesamterscheinungsbild ab. © Nesrin Sancar

Das Ziel der Typberatung und der anschließenden Umsetzung ist ein individueller Look. Bereits im Vorfeld kann in einem Probetermin die Frisur für den Hochzeitstag bewundert werden. Ob Locken, eine elegante Hochsteckfrisur oder eine Kreation in Verbindung mit dem Schleier, alles ist nach den Wünschen der Kundin möglich.

Der Barber Shop – ein traditionelles Handwerk

Doch nicht nur die Braut, sondern auch der gepflegte Ehemann wird im Salon festlich gestylt. Zur Zeit findet eine Renaissance des klassischen Barbershops, wie man ihn aus früheren Zeiten kennt, statt.

Auch der Bräutigam wird für seinen großen Tag professionell gestylt. © Nesrin Sancar

Dabei perfektioniert der Barbier der Hairlounge das Styling sowohl der Kopf- als auch der Gesichtshaare. Der Einklang von Körper, Geist und Seele wird wesentlich durch das äußere Erscheinungsbild bestimmt und ist wichtig für das Wohlbefinden am Hochzeitstag. Insgesamt ist in der "Nesrin Private Hairlounge“ alles auf Entspannung, Verwöhnung und Ruhe ausgelegt. Genau das Richtige, was die zukünftigen Ehepaare vor einem ohnehin aufregenden Tag brauchen.

