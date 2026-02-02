AZ-Plus

Nazi-Kneipe wider Willen? Polizei löst rechten Stammtisch auf

In einer Sendlinger Gaststätte versammelten sich bis zu 40 Mitglieder der rechten Gruppierung "Münchner Patrioten". Die Polizei schritt ein und stellte Identitäten fest, während ein Schlagring sichergestellt wurde.
Hüseyin Ince |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Über Soziale Medien hatten die Polizisten von dem Treffen erfahren.
Über Soziale Medien hatten die Polizisten von dem Treffen erfahren. © imago stock&people

Am späten Abend von Samstag (31.01.) auf Sonntag haben sich bis zu 40 Männer und Frauen in einer Sendlinger Gaststätte versammelt. Zu diesem "Stammtisch" hatte die Gruppe Münchner Patrioten über Soziale Medien aufgerufen. Die Polizei stuft die Vereinigung offenbar als rechte Gruppierung ein.

Blickt man auf den Social Media Auftritt der Gruppe, scheint die Einstufung durchaus berechtigt zu sein. Aus ihrer fremdenfeindlichen Haltung macht sie hier kein Geheimnis. Es wird zu einer Seite verlinkt, wo rechtsradikale und fremdenfeindliche Sticker sowie Plakate zu kaufen sind.

Polizei beobachtet die Gruppe anscheinend

Auch die Polizei hatte den Aufruf zum Treffen in der Sendlinger Kneipe registriert. Sechs Wochen zuvor, am 21. Dezember, hatte sich die Vereinigung offenbar an der Bavaria getroffen und Videos davon erstellt. Auch Tollwood-Festzelte sind darin zu sehen.

Bei dem Treffen am Samstag soll Zeugen zufolge die Gruppe teilweise durch die Stadt gezogen sein, bevor sie in der Sendlinger Kneipe zusammenfand. Hier kam die Polizei dazu. Eine Kontrollaktion der Beamten sollte die Identitäten der Männer und Frauen feststellen, die hier teilnahmen. Die Gruppe sympathisiert offen mit der AfD und sieht offenbar die identitäre Bewegung als Vorbild.

Gewaltbereitschaft: Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Die Polizei hat die "Münchner Patrioten" wohl im Visier. "Schließlich hat auch der Staatsschutz Interesse an der Identität solcher Gruppenmitglieder", sagte ein Polizeisprecher. Also führten die Beamten am Samstagabend eine Kontrollaktion durch, bei der ein Schlagring gefunden worden ist. Die Waffenbesitzer aus der Gruppe wurde angezeigt, wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

37 Personen registrierte die Polizei in der Sendlinger Kneipe, die offenkundig zu den Münchner Patrioten gehörten. Dann richtete sich der Fokus auch auf den Ladeninhaber. Er oder sie gab an, von der Motivation der Gruppierung nichts gewusst zu haben.

Insgesamt waren 60 Beamte im Einsatz. Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 32 Minuten / Bewertung:

    Seltsam, dass hier nicht die Kneipe mit Name u. Adresse genannt wird. So könnte die Anti.a bei denen schneller einen Besuch abstatten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.