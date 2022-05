"Naturnahe Haltung": Münchner Puma Pele für Umzug nach Österreich gewappnet

Pele habe sich gut erholt und sei bei ihm bekannten Personen fast schon verschmust, heißt es aus der Reptilienauffangstation München. Am Donnerstag geht's für den Puma in einem speziellen Transporter in die Steiermark – wo ein Weibchen auf ihn wartet.

18. Mai 2022 - 15:45 Uhr | AZ/dpa

Im Exotenhaus der Reptilienauffangstation in München wurde das Tier gesundgepflegt und auf den Namen Pele getauft. © Sven Hoppe/dpa