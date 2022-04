Münchner Puma Pele zieht in Zoo in der Steiermark um

"Der Zoo hat einen herausragenden Ruf, gerade was Katzen angeht", sagt Markus Baur, Leiter der Auffangstation für Reptilien in München über die neue Heimat von Puma Pele in der Tierwelt Herberstein in Stubenberg am See.

26. April 2022 - 17:09 Uhr | AZ/dpa

Bevor Puma Pele die Reise in seine neue Heimat antritt, soll er in München noch einmal gründlich untersucht werden. © Auffangstation für Reptilien