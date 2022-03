Münchner Puma Pele hat Narkose gut überstanden

Gute Nachrichten aus der Münchner Reptilienstation: Die Raubkatze, die vor einer Woche bei einer Fahrzeugkontrolle gefunden und ins Münchner Tierheim gebracht worden war, hat die ersten Untersuchungen gut überstanden.

München - Endlich Neuigkeiten vom Münchner Puma: Pele, wie das Sorgenkind der Münchner Reptilienstation inzwischen liebevoll von seinen Pflegern genannt wird, hat seinen ersten großen Gesundheitscheck hinter sich.

Die Tierärzte hatten das Wildtier am Freitag eine Weile in Narkose gelegt, wie die Münchner Reptilienstation auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gibt.

Sie nahmen der beigen Großkatze Blut ab und checkten es komplett durch. Noch stehen die Befunde aus - aber von der Narkose zumindest hat sich das Tier schon wieder gut erholt und "ordentlich Hunger", vermeldet das Tierheim.

Puma-Schmuggel im Renault Twingo

Der männliche Puma war in der vergangenen Woche in einer sarggroßen Kiste von der Polizei gefunden worden, die routinemäßig Fahrzeuge kontrollierte. Offenbar war Pele unterwegs von Tschechien über die Slowakei nach Belgien. Tierschmuggler hatten ihn in eine Kiste gepfercht, in einen Renault Twingo verladen und ohne Papiere durch Deutschland gefahren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Von "Penelope" zu "Pele"

In der Oberpfalz wurde der Twingo gestoppt, Pele von einem Nürnberger Tierarzt betäubt und schließlich in die Tierrettung München gebracht - wo ein Affe umquartiert und so ein geeignetes Gehege freigemacht werden konnte.

Dort bekam der etwa fünf Jahre alte Puma zuerst noch den Namen Penelope. Nach der Geschlechtsbestimmung stehen nun die noch wichtigeren Untersuchungen an, die Aufschluss über den Zustand der Großkatze geben.

Die Tierretter zumindest drücken ihrem Schützling die Daumen: "Wir hoffen nun, dass die Ergebnisse der Untersuchungen unauffällig sind und Pele fit und gesund ist!", schreibt die Auffangstation für Reptilien.