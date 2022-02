Nächstes Sturm-Tief kommt: Wie schlimm wird's in München?

Tief Antonia bringt sich zu Wochenanfang in Stellung. Stellenweise gibt es wieder Sturm- und sogar Orkanböen. München soll vergleichsweise glimpflich davonkommen.

München - Noch ist es in München trocken, doch die Wetterberichte sind sich einig: Der Montag fällt komplett ins Wasser. Kaum ist Orkan Zeynep über Bayern hinweggefegt, zieht das Tief Antonia durch die Lande.

München: Schwerer Regen - kein Orkan

Dauerregen und Orkanböen sollen in der kommenden Woche Deutschland erreichen. Schon am Montag stehe eine Sturmnacht bevor, melden die Meteorologen.

Während der Wind mit 120 Kilometer pro Stunde über den hessischen Brocken pfeifen und im Westen und Norden am Dienstag teils bis zu 60 Liter Wasser pro Quadratmeter abregnen sollen, wird es aber nach Einschätzung der Wetterexperten in Bayern und insbesondere in München vergleichsweise weniger dramatisch: Für die Landeshauptstadt gehen die Fachmänner derzeit eher von einem starken Wind aus, der Deutsche Wetterdienst warnt zur Stunde lediglich vor " ".

In den Mittelgebirgen, im Schwarzwald und in den Alpen sind allerdings erneut Orkanböen und Überschwemmungen möglich.