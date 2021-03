Nächster Polizeiskandal in München: Beamter soll Stiefkind sexuell missbraucht haben

Einem 55-jährigen Beamten des Münchner Polizeipräsidiums wird schwerer sexueller Missbrauch an seinem minderjährigen Stiefkind vorgeworfen. Es ist der nächste große Skandal.

Das Münchner Polizeipräsidium in der Ettstraße.

München - Der nächste Skandal erschüttert das Münchner Polizeipräsidium: Ein 55-jähriger Beamter wird verdächtigt, sein Stiefkind sexuell missbraucht zu haben – das teilte die Polizei selbst am Dienstagmittag mit.

Dem Bericht nach sei die Einsatzzentrale am vergangenen Sonntag über den zurückliegenden Missbrauch informiert worden. Das Kriminalfachdezernat 11 hat die Ermittlungen gegen den 55 Jahre alten Polizisten aufgenommen.

Das Tatopfer wurde der Polizei zufolge im Laufe des Tages vernommen. Hierbei habe sich der Tatverdacht gegen den Stiefvater erhärtet, in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft München II seit der Tatverdächtige im Laufe des Nachmittags festgenommen wirden. Der Beamte befindet sich auf Anordnung des Ermittlungsrichters nun in Untersuchungshaft. Die Personalabteilung des Münchner Polizeipräsidiums hat nach dem Vorfall ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Weitere Details zum Vorfall wollte die Polizei noch nicht bekanntgeben – auch, weil das Opfer noch minderjährig ist.

Etliche Skandale bei der Münchner Polizei

Der Missbrauchsvorwurf stellt den nächsten in einer Reihe von Skandalen bei der Münchner Polizei dar. In der Vergangenheit hatten bereits unter anderem Drogengeschäfte sowie antisemitische und rassistische Videos in einem Whatsapp-Chat für Schlagzeilen gesorgt.