Nächste Blockade: Klima-Kleber am Ostbahnhof

Am Dienstag zweimal, am heutigen Mittwoch schon wieder: Die Aktivisten der "Letzten Generation" kleben am Ostbahnhof auf der Straße.

21. Dezember 2022 - 11:04 Uhr | AZ

Aktivisten der "Letzten Generation" am Mittwochmorgen am Ostbahnhof. © Letzte Generation

München - Gegen neun Uhr in der Früh haben sich mehrere Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Ostbahnhof auf die Straße geklebt. Wie die Gruppe auf Twitter mitteilt, sollen die Blockaden in München weiter gehen, denn: "Es liegt nahe, dass sich Menschen über die Feiertage erneut der Verdrängung hingeben, dass es auch 2023 so weitergeht und wir plötzlich den Punkt erreichen, an dem unsere letzte Chance verstrichen ist, unser aller Zukunft zu retten." Nach ersten Angaben ist die Blockade in der Ampfingstraße hinter dem Ostbahnhof.