Kaum freigelassen: Klima-Kleber versuchen es am Nachmittag wieder

Die "Letzte Generation" hat am Dienstagmorgen erneut am Stachus und an der Sonnenstraße protestiert. Kurz nachdem sie freigelassen worden waren, versuchten sie es gleich nochmal.

Ein Aktivist der Gruppe "Letzte Generation" wurde von der Polizei am Dienstag, 20.12.2022 am Festkleben auf der Straße gehindert.

Gegen 8 Uhr ging am Dienstagmorgen der Protest der "Letzten Generation" am Stachus los.

Die verklebten Hände einer Klima-Aktivistin der Gruppe "Letzte Generation" am Dienstagmorgen, 20.12.2022 am Stachus in München.

Kurz vor neun Uhr war die Klebe-Aktion der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" am Stachus in München am Dienstag, 20.12.2022 beendet.

München - Wie bereits am Montag in einer Mitteilung angekündigt, hat die Gruppierung "Letzte Generation" auch am Dienstagmorgen wieder am Stachus protestiert.

Zunächst versammelten sich mehrere Aktivisten am Aufgang zur Tram-Haltestelle. Etwa gleichzeitig klebten sich zwei Aktivisten an der Ecke Sonnenstraße/Schwanthalerstraße auf der Fahrbahn fest. Die Polizei stellte daraufhin einen Dienstwagen auf Höhe der Josephspitalstraße quer und leitete den in Richtung Innenstadt fließenden Verkehr über die Landwehrstraße um.

In der Folge versuchten drei weitere Aktivisten, sich auf der Fahrbahn festzukleben, wurden daran aber von den Beamten gehindert und von der Straße gezerrt. Später schaffte es jedoch eine weitere Frau, sich auf der Fahrbahn festzukleben.

Kurz vor 9 Uhr: Verkehr fließt wieder

Bereits um kurz vor neun Uhr hat die Polizei die Klima-Aktivisten in bekannter Manier von der Straße entfernt und auf den Bürgersteig an der Sonnenstraße getragen – dies unter Applaus einzelner Passanten. Ein Mann zeigte sich besonders schadenfreudig und kommentierte, auf die Aktivisten warteten nun ein "Weihnachten in St. Adelheim". Er spielte damit darauf an, dass auf die Aktivisten möglicherweise Präventivhaft in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim wartet.

Insgesamt hat die Polizei zehn Klimaaktivisten, davon sechs Männer im Alter von 18 bis 50 Jahren und vier Frauen im Alter von 21 bis 25 Jahren, mit aufs Präsidium genommen. Drei haben sich auf der Fahrbahn der Sonnenstraße festgeklebt, zwei weitere haben es erfolglos versucht. Bei weiteren drei Personen hat die Polizei laut eigenen Angaben Kleber im Gepäck oder in Taschen gefunden. Zwei weitere Aktivisten haben versucht, sich auf der Höhe des Justizpalastes auf der Fahrbahn festzukleben. Auch dieser Versuch missglückte.

Nach Polizeiangaben waren mehr als 50 Beamte im Einsatz.

Nachmittag: Neun Aktivisten versuchen es gleich nochmal

Am Nachmittag wurden neun Aktivisten der "Letzten Generation" von der Polizei wieder freigelassen – und machten sich gleich wieder auf den Weg in die Innenstadt, um sich auf der Fahrbahn festzukleben. Einem Aktivisten gelang dies auch, bei dreien scheiterte der Versuch.

Klima-Kleber in München: Polizei bittet Aktivisten fürs Loslösen zur Kasse

Erlaubt sind die Klebeproteste nicht mehr. Das KVR hat bereits zum vorvergangenen Wochenende eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach ist es untersagt, jegliche Form von Protest durchzuführen, die mit einer Verklebung auf der Fahrbahn zu tun hat. Für das Loslösen will die Polizei die Aktivisten künftig zur Kasse bitten. Sprecher Andreas Franken sagte, solange der Klebeprotest nicht angemeldet oder vom KVR untersagt werde, "stellen wir künftig für das Loslösen von der Fahrbahn eine Rechnung aus". Ob die Allgemeinverfügung rechtens ist, ist aber unter Juristen umstritten.

Ab einer Summe von 250 Euro muss die "Letzte Generation" für die Kosten für das Loslösen von der Fahrbahn aufkommen, sagte Franken am Dienstagmorgen. Zudem müssen die Aktivisten wegen Nötigung und des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung aufkommen.

"Letzte Generation" will sich von Geldstrafen "nicht einschüchtern" lassen

Die Aktivisten nehmen die Konsequenzen bewusst in Kauf. "Mehrere tausend Euro Strafe wurden angedroht, sollten die klimabewegten Bürger:innen dem zuwiderhandeln", schrieb die Gruppierung in ihrer Mitteilung: "Angesichts der tausenden Menschen, die alleine dieses Jahr ihr Leben an die Folgen der Erderhitzung verloren haben, lassen sich die Unterstützer:innen der Letzten Generation davon nicht einschüchtern."