Nackter im Hauptbahnhof

Der 43-Jährige aus Rheinland-Pfalz trägt nur mehr einen offenen Anorak am Leib.

Nur mit einem Anorak bekleidet stand der Mann im Hauptbahnhof in der Nähe des Ausgangs an der Arnulfstraße. (Archivbild)

München - Zum ersten Mal fiel der Mann aus Worms der Bundespolizei bereits am Samstagnachmittag auf, da hatte er allerdings noch seine Kleider. Am Sonntagmittag war er betrunken (Alkoholtest 0,8 Promille) und so gut wie nackt.

Kommunaler Außendienst des KVR kümmern sich

Nur mit einem Anorak bekleidet, und der war auch noch geöffnet, stand der Mann im Hauptbahnhof am Ausgang Arnulfstraße. Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes des KVR kümmerten sich um ihn. Eine Streife der Bundespolizei brachte den 43-Jährigen zur Dienststelle am Gleis 26.

"Dort urinierte der Mann in der Sicherheitsschleuse", sagt Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei. Der Mann im Anorak ist wegen Widerstand und Beleidigung polizeibekannt. In Heilbronn wird deshalb bereits gegen ihn ermittelt. Wo der Rest seiner Kleidung abgeblieben ist, ist nicht bekannt.