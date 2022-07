Nachtzug von München nach Paris wird ausgebaut

Der Nachtzug in die französische Hauptstadt ist erfolgreich – das Angebot wird erweitert.

München – Ein bisserl bizarr war es schon, als die Deutsche Bahn im Herbst stolz auf die Geschichte des Orient-Express verwies. Es stimmt ja: Die Strecke von Paris über München nach Wien (und klassischerweise darüber hinaus bis nach Istanbul) ist eine wahre Traditionsverbindung. Schon 1883 fuhren die ersten Züge nur mit Schlaf- und Speisewagen.

Die DB ließ die Verbindung verkümmern

Doch die Deutsche Bahn hat diese Verbindung mehr und mehr verkümmern lassen. Die letzte Nachtzug-Verbindung nach Paris wurde vor Jahren sang- und klanglos eingestellt. Immerhin: Die Österreicher retteten ein paar deutsche Nachtzug-Strecken – von München vor allem in Richtung Italien. Und seit Dezember gibt es auch wieder einzelne Züge vom Ostbahnhof nach Paris, an denen die Deutsche Bahn wenigstens als Partner beteiligt ist (und eben recht stolz, man fährt wieder ein wenig Orient-Express).

Drei Fahrten pro Woche

Drei Mal die Woche gibt es in jede Richtung aktuell diese Verbindung, Abfahrt am Ostbahnhof ist dann um 0.04 Uhr, wenn alles nach Plan läuft, rollen die österreichischen Wagen um 9.42 Uhr in Paris-Est ein. Und ganz offensichtlich wird der Zug gut angenommen. So gut, dass die Österreicher planen, ihn wieder jede Nacht anzubieten.

Jede Nacht Wien-München-Paris

Das kündigte der Chef der Österreichischen Bundesbahn ÖBB, Andreas Matthä, nun im „Tagesspiegel“ an. Wien-München-Paris werde man jede Nacht anbieten, sobald die notwendigen Schlaf- und Liegewagen zur Verfügung stehen, sagte er. 33 neue, bei Siemens bestellte Hotelzüge würden an die ÖBB ab Herbst 2023 ausgeliefert werden.

Eine Alternative zum Flugzeug

Dann also sollen die Nachtzüge wieder eine tägliche Alternative zum Flugzeug für Geschäftsleute und Paris-Touristen werden. So wie es traditionell der Fall war. Der Orient-Express kehrt also noch ein bisschen mehr zurück. Und die Deutsche Bahn hat auch angekündigt, wieder mehr auf Nachtzüge setzen zu wollen.

Auch ein Autozugterminal ist geplant

Gut möglich also, dass nicht nur die Österreicher in Zukunft gute Nachrichten für Münchens Nachtzugfans zu bieten haben. Zumal die Bahn wie berichtet gerade angekündigt hat, in Sendling an der Großmarkthalle ein neues Autozugterminal zu bauen. Und diese Autowagen werden in aller Regel des Nachts transportiert – an Nachtzüge angehängt.