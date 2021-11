Nachts im Englischen Garten: Mann zerrt junge Frau ins Gebüsch

Ein bislang unbekannter Mann hat eine 23-jährige Münchnerin auf dem Heimweg im Englischen Garten ins Gebüsch gezerrt und sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durchgeführt.

Eine Frau soll am 24. Oktober in einem Busch im Englischen Garten vergewaltigt worden sein (Archivbild)

München - Eine 23-Jährige wurde am 24. Oktober gegen 1.25 Uhr von einem bislang unbekannten Mann überwältigt und in einen Busch gezerrt. Das berichtet die Polizei am heutigen Montagmorgen. Außerdem soll der mutmaßliche Täter ihre Unterbekleidung ausgezogen haben und sexuelle Handlungen an der Münchnerin vorgenommen haben.

Mutmaßliches Sexualdelikt: Frau wehrt sich und kann fliehen

Die mutmaßliche Tat passierte kurz nach dem Überqueren einer Brücke über dem Schwabinger Bach, teilte die Polizei weiter mit. Da die 23-Jährige laut schrie und sich massiv wehrte, ließ der Mann von ihr ab. Die Münchnerin konnte fliehen.

Passant ruft die Polizei

Zwei Stunden später sprach ein 23-jähriger Passant die Frau in der Königsstraße an, da sie, laut Polizei, einen aufgelösten Eindruck machte. Er bot der Münchnerin Hilfe an und verständigte die Beamten. Doch im Gestrüpp im Englischen Garten konnten die Beamten den Tatverdächtigen nicht mehr auffinden. Die Einsatzkräfte führten Ermittlungen wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes durch.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können zu dem oben genannten Tatzeitpunkt im Bereich Englischer Garten/Frühlingsweg/Mandlstraße/Seestraße werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15 (Telefon 089/63007-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.