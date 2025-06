Nach zehn Wochen Sperre: OB Reiter gibt die Eisbachwelle wieder frei

Am Montag hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum tödlichen Surfunfall auf der Eisbachwelle abgeschlossen. Am Freitag hat OB Reiter den beliebten Münchner Hotspot nach zehn Wochen Sperre wieder freigegeben.

Seit Ostern war die Eisbachwelle im Englischen Garten nach dem tödlichen Unfall einer 33-jährigen Surferin gesperrt. Doch nun die gute Nachricht für alle Surfer. Nachdem die Staatsanwaltschaft am Montag die Ermittlungen zum tragischen Unfall abgeschlossen hat, hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den beliebten Münchner Hotspot wieder zum Surfen freigegeben.

Die Absperrung an der Eisbachwelle wird am Freitag, 27.6., wieder abgebaut. © Instagram.com/igsm.surfen.muenchen

"Der Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft zeigt, dass zum einen die genaue Ursache des Unfalls an der Eisbachwelle, bei dem eine junge Frau leider tödlich verunglückt ist, nicht abschließend geklärt werden konnte. Zum anderen wurde festgestellt, dass es kein Verschulden der Stadt gab. Aus diesem Grund habe ich heute die Eisbachwelle 1 wieder für den Surfbetrieb freigegeben. Allerdings werden ab sofort ein paar neue Regelungen für die Benutzung der Welle gelten, die wir in enger Abstimmung mit der Vertretung der Surferinnen und Surfer Münchens (IGSM) erarbeitet haben. Sie sollen das Surfen so sicher wie möglich machen. In diesem Sinne: viel Spaß auf der Welle und passt auf euch auf!", so Reiter in einer Mitteilung.

Wer künftig auf der Eisbachwelle surfen möchte, muss allerdings ein paar neue Regeln beachten.