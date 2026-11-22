Ein Wirtshaus ohne Fleisch, Milch und Ei – was 2013 noch ungewöhnlich war, hat sich in München etabliert. Klaus Kuttner setzt mit dem Bodhi auf bayerische Klassiker in veganer Version und eröffnet einen zweiten Standort.

Klaus Kuttner hat 2013 das vegane Wirtshaus Bodhi im Westend gegründet. Inzwischen betreibt er neben dem Stammlokal einen zweiten Münchner Standort in Schwabing.

Optisch fällt zunächst kaum auf, dass der Zwiebelrostbraten im Wirtshaus Bodhi kein gewöhnlicher ist. Erst beim Anschneiden zeigt sich der Unterschied. Das Steak ist so zart, dass es fast auseinanderfällt. Seine Konsistenz erinnert an lange geschmortes Rindfleisch. Das Gericht ist – wie alle anderen auf der Karte des Bodhi – komplett vegan.

Als Klaus Kuttner 2013 sein Wirtshaus im Westend eröffnete, war ein solches Konzept noch ungewöhnlich. Vegane Restaurants gab es in München zwar bereits, doch auf bayerische Wirtshausküche ohne tierische Produkte hatte sich damals noch keines spezialisiert.

Auch bei den Getränken ohne Tier: Kellnerin Kyriaki mit zwei Salten Caramel Espresso Martini. © Daniel von Loeper

13 Jahre später betreibt Kuttner neben dem Stammlokal in der Ligsalzstraße 23 seit Ende Oktober einen zweiten Münchner Standort in Schwabing. Die Neueröffnung in der Ursulastraße 3 zeige für ihn, wie sehr die Nachfrage nach veganer Küche gewachsen ist.

Vom eigenen Bedürfnis zum veganen Wirtshaus

Die Idee entstand aus einem persönlichen Bedürfnis. Kuttner entschied sich aus ethischen Gründen für eine vegane Lebensweise und bemerkte schnell eine Lücke: "Wenn ich deftig essen gehen will, dann findet sich da nichts", erinnert er sich. Gerade in Bayern sei das ein Problem gewesen. Also beschloss er, selbst ein entsprechendes Angebot zu schaffen.

In München habe es damals nur zwei bis drei rein vegane Lokale gegeben. Dort standen häufig Gemüsegerichte, Rohkost oder gesunde Küche auf der Speisekarte. Kuttner wollte lieber deftige Wirtshausgerichte anbieten – vom Braten bis zum Schnitzel, nur eben ohne tierische Produkte.

Wie aus Fleischgerichten vegane Alternativen werden

Als das Bodhi eröffnete, war der Erklärungsbedarf noch groß. Vegan zu leben wurde in den folgenden Jahren immer selbstverständlicher. Fleischersatzprodukte wurden bekannter, Supermärkte bauten ihr Sortiment aus und immer mehr konventionelle Restaurants nahmen vegane Gerichte auf ihre Speisekarten.

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Die Skepsis gegenüber pflanzlichen Gerichten sei heute kleiner. Gäste kämen ins Bodhi und seien überrascht, wenn sie erfahren, dass das Wirtshaus ausschließlich vegan kocht. Früher hätten manche daraufhin das Lokal wieder verlassen. Mittlerweile werde das Konzept von diesen Gästen häufiger einfach akzeptiert.

Warum nicht jedes vegane Restaurant überlebt

Dass in den vergangenen Jahren einige vegane Lokale in München wieder verschwunden sind, beobachtet Kuttner durchaus. In seinen eigenen Restaurants sei die Nachfrage dagegen weiter gestiegen.

Neben München gab es zeitweise Bodhi-Standorte in Augsburg und Ulm. Beide wurden wieder geschlossen. Laut Kuttner lag das aber nicht daran, dass sie wirtschaftlich nicht funktioniert hätten. Ihn habe die Verantwortung für mehrere Betriebe in unterschiedlichen Städten zunehmend belastet. Er entschied deshalb, sich auf die größeren Standorte in München und Nürnberg zu konzentrieren. Das Nürnberger Lokal eröffnete 2022.

Ein zweites Bodhi für München

Die Nachfrage in München sei so groß gewesen, dass im Westend regelmäßig Gäste hätten abgewiesen werden müssen. Fündig wurde Kuttner nun in der Ursulastraße, wo zuvor jahrelang die Goldene Rakete beheimatet war. Im neuen Lokal wird Augustiner ausgeschenkt, freilich auch alkoholfrei (5,20 Euro). Für Kuttner passt das zum Konzept seines Wirtshauses: Er wolle niemandem etwas wegnehmen, sondern eine Alternative anbieten.

Der Zwiebelrostbraten in der "Allgäuer Variante" mit veganen Käsespätzle. Der Fleischersatz ist auf Basis von Sojaeiweiß und die Käsealternative aus Kokosfett und Hefeflocken. © Daniel von Loeper

Neben dem Zwiebelrostbraten mit Dunkelbiersauce, Prinzessbohnen und Spätzle für 26 Euro steht etwa das "Bodhi-Pfanderl" auf der Karte. Eines der ersten Gerichte, die Kuttner für das Bodhi entwickelte – Knuspersojasteak mit Apfelblaukraut und Knödel und Sauce für 23,50 Euro.

Vegan im Wirtshaus bleibt die Ausnahme

Kuttner sieht die vegane Küche in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viele Menschen wüssten inzwischen, was vegan bedeutet, und seien dem Angebot gegenüber aufgeschlossen. Trotzdem sei vegane Gastronomie weiterhin eine Nische.

Essgewohnheiten änderten sich schließlich nicht von heute auf morgen. Gerade die bayerische Wirtshausküche sei über Generationen gewachsen. Bis vegane Varianten dort selbstverständlich auf den Speisekarten stünden, werde es noch dauern. Kuttner hofft, dass sich das Angebot weiterentwickelt und mehr Menschen auf tierische Produkte verzichten. Seine Wirtshäuser sollen ihren Teil dazu beitragen.

, Ursulastraße 3, Mi bis So 17 bis 0 Uhr