Nach über drei Wochen: Naturbad Maria Einsiedel öffnet wieder

Die Keimbelastung im Naturbad war zu hoch, jetzt stimmen die Werte wieder.

Das Maria Einsiedel in München.

München - Seit 15. Juli war das Maria Einsiedel geschlossen, nun öffnet das Naturbad wieder. Wie die Stadtwerke München (SWM) am Dienstag mitteilten, stehen die Becken und die Liegewiesen des Schwimmbads ab Mittwochvormittag (10 Uhr) wieder zur Verfügung.

Die Stadtwerke schlossen das Naturbad vor mehr als drei Wochen, da eine zu hohe Keimbelastung im Wasser festgestellt wurde. "Die Wasserbiologie hat sich wieder eingespielt und die Messwerte befinden sich im Normalbereich", heißt es in der SWM-Mitteilung. Damit könne wieder ein sicherer Badebetrieb garantiert werden.

Im Naturbad sind chemische Mittel verboten

In den vergangenen Wochen führten die Bad-Mitarbeiter intensive Reinigungen an Becken und Bad-Infrastruktur durch. Chemische Mittel kamen nicht zum Einsatz, sie sind in Naturbädern verboten. "Zuletzt wurde die biologische Wasseraufbereitung ruhen gelassen, um sich wieder einzuspielen", teilen die Stadtwerke mit.

"Wir und die Kolleg*innen im Bad waren mindestens genauso ungeduldig wie die Badegäste. Aber bei einem Naturbad hat eben die Natur das Sagen und gibt den Takt vor. Danke für Ihre und Eure Geduld und habt jetzt wieder viel Spaß im 'Einsiedel'", werden die Bäder-Chefinnen Nicole Gargitter und Clara Kronberger in der Mitteilung zitiert.