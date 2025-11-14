Nach Tour-Absage im Sommer: Kommen die Rolling Stones 2026 nach München?

2025 sagten die Rolling Stones ihre geplante Europa-Tournee ab. Auch ein Konzert in München soll geplant gewesen sein. Nun häufen sich die Gerüchte, dass Mick Jagger und Co. im nächsten Jahr in die Allianz Arena kommen. Vor allem ein Detail lässt die Fans hoffen.

Was war die Enttäuschung groß, als die Rolling Stones ihre für den Sommer 2025 geplante Europatournee abgesagt hatten, darunter auch einen möglichen Gig im Münchner Olympiastadion.

Doch was dieses Jahr nicht sein sollte, könnte nun im nächsten Sommer wahr werden. Wie der Münchner Merkur berichtet, soll die Band um Frontmann Mick Jagger 2026 durch Europa touren und dabei auch Halt in München machen. Gerüchten zufolge ist ein Auftritt der Rolling Stones in der Allianz Arena Anfang Juli geplant. Zuletzt gab die Band am 5. Juni 2022 ein ausverkauftes Konzert im Olympiastadion.

Kommen die Rolling Stones 2026 nach München?

Auf AZ-Anfrage hüllte man sich bei der Olympiapark GmbH zu einem möglichen Konzert der größten Rockband aller Zeiten in München allerdings noch in Schweigen. Hinter den Kulissen sollen, laut Merkur, die Vorbereitungen allerdings schon auf Hochtouren laufen.

In diesem Sommer gab es Gerüchte um ein Konzert der Rolling Stones, welches am 12. Juli im Olympiastadion hätte stattfinden sollen. Zwar wurde dieser Termin offiziell nie bestätigt, aber Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter machte den Stones-Fans in einem Instagram-Clip durchaus Hoffnung.

Gerüchte um Konzerthighlights in München gab es in der Vergangenheit immer wieder. Im Fall von Ed Sheeran und AC/DC sollten sich diese 2024 am Ende auch bewahrheiten. Doch im Falle der Rolling Stones wurde der reservierte Termin im Olympiastadion vom Veranstalter wieder abgesagt. "Die Rolling Stones haben ihre Pläne für eine große Tournee in diesem Sommer auf Eis gelegt", schrieb die britische Tageszeitung "The Sun".

Statt auf Tour ging es 2025 ins Tonstudio

Anstatt auf Tour zu gehen, begaben sich die Rolling Stones im April und Mai 2025 ins Londoner Metropolis Studio und nahmen dort 13 neue Songs auf. Ende September bestätigte Gitarrist Ronnie Wood in einem Interview mit der "Sun", dass diese schon bald veröffentlicht werden. "Ja, ihr werdet nächstes Jahr ein neues Album kriegen", so Wood. "Es ist fertig."

Es wäre das 25. Studioalbum der Rolling Stones, die zuletzt im Oktober 2023 mit "Hackney Diamonds" eine neue Platte auf den Markt brachten.

Folgt nach dem neuen Album dann auch eine neue Tour? Noch gibt es keine offizielle Ankündigung der Rolling Stones oder ihres Managements. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass die Rolling Stones nach 1965, 1973, 1976, 1982, 1990, 1995, 1998, 2003, 2006, 2017 und 2022 auch im Jahr 2026 wieder in München Station machen, diesmal in der Allianz Arena.

Zuletzt waren die Rolling Stones im Jahr 2024 auf Tour. In den USA gab die Band im Rahmen ihrer "Hackney Diamonds"-Tour 20 Stadionkonzerte. Geht es nun 2026 in Europa weiter?

Zahlreiche Stars sind 2026 in der Allianz Arena zu Gast

Es wären sicherlich das Konzert-Highlight des Jahres, obwohl sich im nächsten Sommer zahlreiche Megastars in Fröttmaning die Klinke in die Hand geben. So sind bisher Konzerte von Linkin Park (11. und 12. Juni), den Foo Fighters (17. Juni), The Weekend (25., 26. und 27. Juni) und Helene Fischer (17. Juli) bestätigt.

Aufgrund der Renovierung des Olympiastadions gastieren viele Stars im Jahr 2026 und 2027 in der Allianz Arena.