Nach Sturz: 59-Jährige im Krankenhaus verstorben

Nach einem Unfall ließ sich eine 59-Jährige im Krankenhaus behandeln und kehrte dann zunächst nach Hause zurück. Doch die Beschwerden verschlimmerten sich.

München - Wohl an den Spätfolgen eines schweres Sturzes ohne fremdes Zutun ist eine Frau in München im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Die 59-Jährige war im Sommer an einem Sonntag (01.08.) in den frühen Morgenstunden von einer privaten Feier unterwegs nach Hause gewesen. Ihr Fahrrad schob sie neben sich. Gegen ein Uhr morgens stürzte sie und zog sich Kopfverletzungen zu, die zunächst stationär im Klinikum behandelt wurden.

Rückkehr ins Krankenhaus nach Sturz

Dann entließ sie sich selbst aus der ärztlichen Aufsicht, aber da sich ihr Zustand zunehmend verschlechterte, begab sie sich erneut in ein Krankenhaus - wo sie schließlich verstarb.

Zum genauen Todeszeitpunkt machte die Polizei keine Angaben; bekannt wurde der Todesfall am Samstag (27.11.).

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Unfallort machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.