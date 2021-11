Nach Streit: Mann auf Gleis vor S-Bahn am Stachus geschubst

Das Opfer konnte verletzt geborgen werden, der mutmaßliche Täter ist festgenommen.

München - Gegen 16 Uhr waren am Stachus ersten Angaben der Polizei zufolge zwei Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf schubste ein 41-Jähriger einen 37-Jährigen aufs Gleis - direkt vor eine einfahrende S-Bahn.

Mann vor S-Bahn geschubst

Das Opfer wurde von der S-Bahn erfasst, konnte aber schwer verletzt geborgen werden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Ob sich die beiden Männer kannten und wieso sie stritten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Derzeit laufen Rettungs-und Ermittlungsmaßnahmen. Die Stammstrecke ist noch bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Es kommt zu erheblichen Fahrplaneinschränkungen und Abweichungen im Betriebsablauf.