Nach Streit: Mann auf Gleis vor S-Bahn am Stachus gestoßen

Das Opfer konnte verletzt geborgen werden, der mutmaßliche Täter ist festgenommen.

Polizisten und Spurensicherer an der Haltestelle Stachus im Einsatz.

München - Gegen 16 Uhr waren am Stachus ersten Angaben der Polizei zufolge zwei Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf schubste ein 41-Jähriger einen 37-Jährigen aufs Gleis - direkt vor eine einfahrende S-Bahn.

Mann vor S-Bahn geschubst - Täter festgenommen

Das Opfer wurde von der S-Bahn erfasst, konnte aber schwer verletzt geborgen werden. Die Polizei nahm den 41 Jahre alten Verdächtigen fest. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Er soll voraussichtlich am Montag vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Der 41-Jährige wehrte sich nach Angaben der Polizei gegen seine Festnahme. Er soll am Nachmittag mit dem 37-Jährigen in Streit geraten sein und diesen dann vor die S-Bahn gestoßen haben. Ob sich die beiden Männer kannten und wieso sie stritten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Aufgrud der Rettungs-und Ermittlungsmaßnahmen war die Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Donnersberger Brücke mehrer Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Fahrplaneinschränkungen und Abweichungen im Betriebsablauf.