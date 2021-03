Nach Post-Ausbootung: Münchens SPD-Vize Roland Fischer tritt zurück

Der Münchner Bundestagsabgeordnete Florian Post findet nach seiner Ausbootung klare Worte gegen seinen Landesverband. Der Münchner SPD-Vize Roland Fischer teilt seinen Rücktritt mit.

München - Die Verwerfungen in der Münchner SPD haben erste Konsequenzen. Stadtvize Roland Fischer ist zurückgetreten. Dass er seine Ämter abgeben wolle, gab Fischer bereits am Sonntag in einer E-Mail an den Gesamtvorstand bekannt. Mit der Bitte, diese Entscheidung noch bis Samstag geheim zu halten.

Doch daran wollten sich seine Parteifreunde nicht halten – die E-Mail drang an die "Süddeutsche Zeitung". "Der Laden ist, wie er ist", kommentierte Fischer dieses Vorgehen gegen über der AZ bloß. Seinen Rücktritt begründete er damit, dass es ihm nicht gelungen sei, Schaden von der SPD abzuwenden.

Post geht erneut auf Bayern-SPD los

Der Bundestagsabgeordnete Florian Post (SPD). © Fernandes

Unterdessen ist der Bundestagsabgeordnete Florian Post nach seiner überraschenden Ausbootung für die SPD-Listenplätze zur Bundestagswahl erneut hart mit seiner Partei ins Gericht gegangen.

In einem Interview mit dem "Cicero" sagte Post: "Alles soll in der SPD jetzt auf links gebürstet werden, und wer da nicht mitmacht, wird abgestraft." Man werde mittlerweile "inzwischen schon schief angeschaut, wenn man einen Anzug trägt!".

Realos, wie er, hätten unter der Führungsspitze von Saskia Esken und ihrem Vize Kevin Kühnert keine Chance mehr. Diese seien "Bonsai-Jakobiner", von denen "wir uns doch nicht vorschreiben lassen, wie wir zu sprechen haben".

Bayern-SPD gleicht "eher einer Sekte"

Vor allem auch gegen die Bayern-SPD unter der Führung von Natascha Kohnen ätzt Post. Sein eigener Landesverband ähnele unter Kohnen inzwischen "eher einer Sekte als einer Partei". Ihr gehe es angesichts der schlechten Umfragewerte in Bayern nur darum, eigene Gefolgsleute "mit aller Macht" auf sichere Listenplätze zu setzen.

Die Noch-Vorsitzende der SPD in Bayern: Natascha Kohnen. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Donnerstag (11. März) will Post nun entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Er hat nur noch eine Chance auf den Bundestag, wenn er seinen Wahlkreis München-Nord direkt gewinnt – was als unwahrscheinlich gilt.

Alt-OB Ude ist Posts Wahlkampfleiter

Dem "Spiegel" sagte Post, er werde zwei Erklärungen versenden: "Eine von mir persönlich und eine von meinem politischen Wahlkampfleiter, Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude."