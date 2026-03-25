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Nach Krankmeldung: Jetzt meldet sich der abgewählte München-OB erstmals selbst zu Wort

Dieter Reiter kämpft nach eigenen Angaben mit einer ernsten Herz-Kreislauf-Erkrankung. Was das für Münchens Politik und seinen geplanten Abschied bedeutet und warum ein SPDler den Stadtrat heftig kritisiert.
AZ/ dpa |
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Dieter Reiter (SPD) braucht Ruhe und Erholung wegen einer schweren Erkrankung. (Archivbild)
Dieter Reiter (SPD) braucht Ruhe und Erholung wegen einer schweren Erkrankung. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ist nach eigenen Angaben schwer erkrankt. "Leider habe ich in den letzten Wochen und Monaten körperliche Warnsignale ignoriert, Erkrankungen nicht auskuriert", ließ der SPD-Politiker über die Stadt mitteilen. Unmittelbar nach der Wahl habe er sich in Behandlung begeben. "Das Ergebnis ist nun eine doch ernsthaftere Erkrankung am Herz-Kreislauf-System, die mich neben medikamentöser Behandlung zu längerfristiger Ruhe und Erholung zwingt." 

Der abgewählte Oberbürgermeister hatte sich nach seiner Niederlage in der Stichwahl am Sonntag nur kurz auf der SPD-Wahlparty blicken lassen und dort sein Karriereende angekündigt. Danach hieß es, Reiter sei bis auf Weiteres krankgeschrieben.

Der designierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) vertritt schon vor Amtsantritt seinen erkrankten Vorgänger Dieter Reiter (SPD).
Der designierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) vertritt schon vor Amtsantritt seinen erkrankten Vorgänger Dieter Reiter (SPD). © Sven Hoppe/dpa

Der designierte neugewählte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) übernahm daraufhin die Amtsgeschäfte, Wochen vor seinem eigentlichen Amtsantritt am 1. Mai.

Auf der ersten Stadtratssitzung unter Beisein von Krause am Mittwochmorgen (24.3) vertrat er erstmals offiziell den krankgeschriebenen Reiter. Bei der Vollversammlung stieg Roland Hefter, Parteikollege des aktuell krankgeschriebenen Reiter, eine Sache besonders sauer auf. "Als Mitglied des Stadtrats hat es mich überrascht und menschlich irritiert, dass die neue Stadtspitze zu Beginn der Sitzung keine Genesungswünsche an Dieter Reiter richtete – ein Vorgang, der bei mir persönlich Fragen nach dem grundlegenden Anstand in der Politik aufwirft", so Hefter.

Auch in den Sozialen Medien ließ Hefter gegenüber denjenigen, die behauptet hätten, Reiter würde nur krank machen, seinem Frust freien Lauf. "Alle die ihm unterstellt haben, er mache krank, bzw. hat sich nur krankschreiben lassen, soll der Blitz beim schei**** treffen", so Hefters Wortwahl.

Heftige Worte von Roland Hefter in den Sozialen Medien.
Heftige Worte von Roland Hefter in den Sozialen Medien. © Screenshot Facebook

Reiter plant Abschied

Sang- und klanglos will Reiter aber nicht verschwinden. "Selbstverständlich werde ich mich von den Münchnerinnen und Münchnern noch in geeigneter Form verabschieden und die Amtsgeschäfte persönlich an meinen Nachfolger übergeben", kündigte der 67-Jährige nun seiner offiziellen Erklärung an.

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12 Kommentare
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  • Meinung vor 27 Minuten / Bewertung:

    Ich würde es begrüßen, wenn man sich mal das An- ti- fa Netzwerk des Dieter Reiters anschaut.

    Er hat dieses Netzwerk wohl auf- und ausgebaut - auch eine "Fachstelle für Demokratie" im Rathaus etabliert, die mit oben genannten zusammenarbeitet.
    Im Jahr 2025 wurde sie mit 125.000 € Steuergeld unterstützt - wie kann das bitte sein?

    Dazu eine Petzstelle, bei der Schüler ihre "undemokratischen" Mitschüler (*hüstel) anschwärzen können.

    Dazu hätte ich sehr gerne mal genauere Recherche durch die (Lokal-) Medien.

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  • ClimateEmergency gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Meinung

    "Im Jahr 2025 wurde sie mit 125.000 € Steuergeld unterstützt - wie kann das bitte sein?"

    München ist eine weltoffene und internationale Stadt, Faschisten sind wirklich das letzte, das wir hier brauchen.

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  • Der King vor 43 Minuten / Bewertung:

    Herzschmerz, weil er verlor.
    Herzschmerz, weil er 90.000 € spenden muss.
    Du bist nicht tragbar für München... raus...
    Gute Besserung, bleib, wo du bist, keiner will dich sehen, nimm den Grüner mit.

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