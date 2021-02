Nach Brand in Keller-Sauna: Haus ist unbewohnbar

Am Freitagnachmittag ist in einer Sauna in einem Münchner Reihenmittelhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, aber das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

26. Februar 2021 - 22:43 Uhr | AZ/dpa

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München München - Nach dem Brand einer Sauna im Keller ist ein Reihenmittelhaus in München-Pasing nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin hatte am Freitagnachmittag eine starke Rauchentwicklung in ihrem Keller bemerkt, teilte die Feuerwehr mit. Haus nach Saunabrand vorerst unbewohnbar Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Sauna in voller Ausdehnung - und die Ausbreitung der Flammen auf den restlichen Keller konnte nicht mehr verhindert werden. Nach einer Stunde war der Brand gelöscht. Lesen Sie auch Wie die Werbung in den Münchner Himmel kam X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Die Bewohnerin wurde zwar nicht verletzt - aber sie musste zu ihrer Tochter umziehen, weil wegen der starken Rußausbreitung im gesamten Haus dieses vorerst unbewohnbar ist. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.