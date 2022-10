Nach Bahn-Sabotage: Wie sicher ist Münchner Infrastruktur?

Die CSU verlangt dazu einen Bericht im Stadtrat.

München - Als am Wochenende der Bahnverkehr in ganz Norddeutschland stillstand, offenbar wegen eines Sabotage-Aktes, läuteten auch in München die Alarmglocken: Wie sicher ist die hiesige Infrastruktur – und ist sie genügend geschützt gegen potenzielle Angriffe?

Diese Frage möchte die Fraktion der CSU/Freien Wähler möglichst konkret beantwortet wissen: Mit einem Antrag im Stadtrat fordert sie einen Bericht der Referate, Eigenbetriebe (zum Beispiel die Abfallwirtschaft oder Stadtentwässerung) und Beteiligungsgesellschaften (zum Beispiel der Flughafen oder die Stadtwerke) dazu.

Wie sicher ist die Münchner Infrastruktur?

Die CSU will wissen, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden, um die kritische Infrastruktur "bestmöglich zu schützen" und ob es weitere Maßnahmen geben wird. Es sei "eine Herkulesaufgabe, die sich zum Schutz der Bevölkerung in jeder Hinsicht lohnt", so CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl in einer Mitteilung.