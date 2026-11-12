Nach Aiwangers Tod: Dominik Krause übernimmt vorläufig diesen Top-Job in München

Nach Aiwangers Tod müssen mehrere Positionen neu besetzt werden. Wie es bei dieser Führungsaufgabe in München weitergehen soll.

Nach dem Tod Hubert Aiwangers muss auch in München einer seiner Posten neu besetzt werden.

Zu Lebzeiten hatte Hubert Aiwanger zahlreiche Ämter inne: Er war Bayerischer Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident sowie Landes- und Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Nach seinem überraschenden Tod stellt sich nun die Frage, wer seine Aufgaben künftig übernehmen wird.

Auch bei der Messe München muss eine Position neu besetzt werden, die Aiwanger bis zuletzt innehatte.

Wie es jetzt weitergeht

Als Wirtschaftsminister gehörte Aiwanger acht Jahre lang dem Aufsichtsrat der Messe München an, seit Jahresbeginn war er dessen Vorsitzender. In dieser Funktion leitete er die Aufsichtsratssitzungen und überwachte gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern die Geschäftsführung des Unternehmens. Er habe "die Geschicke unseres Unternehmens mit Weitsicht und großer Expertise" begleitet, so ein Sprecher der Messe. "Sein Rat, seine Verbundenheit und sein Engagement werden uns fehlen."

Alle drei Jahre wechselt der Vorsitz zwischen Freistaat und Landeshauptstadt. Aiwanger hatte den Posten zu Jahresbeginn für den Freistaat übernommen. Mit seinem Tod sinkt die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder vorübergehend von 18 auf 17. Eine kommissarische Nachbesetzung seines Sitzes gibt es nicht.

Bis die Nachfolge des Wirtschaftsministers geklärt ist und damit die Position für die Messe München, übernimmt Dominik Krause im Aufsichtsrat nach dem Tod Hubert Aiwanger. © dpa/Sven Hoppe

Jetzt übernimmt Münchens OB Dominik Krause den Job

Die Aufgaben des Vorsitzenden übernimmt zunächst der erste stellvertretende Vorsitzende, Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Er leitet unter anderem die Aufsichtsratssitzungen.

Da Aiwanger als Vertreter des Freistaats Bayern im Aufsichtsrat saß, ist die Staatsregierung für die Entsendung eines Nachfolgers zuständig. Üblicherweise übernimmt der jeweilige Wirtschaftsminister den Sitz. i In Messe-Kreisen geht man davon aus, dass diese Person dann auch vom Aufsichtsrat als Vorsitzender gewählt wird.

Bis dahin arbeitet der Aufsichtsrat mit reduzierter Mitgliederzahl weiter. Beschluss- und arbeitsfähig bleibt das Gremium dennoch, wie ein Sprecher der Messe erklärt.

Der 18-köpfige Aufsichtsrat setzt sich aus Vertretern der beiden Hauptgesellschafter zusammen: Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München stellen jeweils fünf Mitglieder. Hinzu kommen je ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern sowie der Handwerkskammer für München und Oberbayern und sechs Arbeitnehmervertreter der Messe München.