Nach AfD-Wahl in Sachsen-Anhalt: BMW zieht Konsequenzen

Anfang der Woche ist mit Tobias Rausch erstmals ein Landtagspräsident von der AfD gewählt worden. Der ranghöchste Politiker des Landes muss sich allerdings einen neuen Anbieter für ein Auto suchen.

Als erster AfD-Politiker in Deutschland ist Tobias Rausch am vergangenen Dienstag zum Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt worden. (Archivbild)

Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Tobias Rausch von der AfD wird künftig auf einen BMW-Dienstwagen verzichten müssen. Nach dpa-Informationen wurde das Angebot für eine Verlängerung des Leasingvertrages für das Fahrzeug zurückgezogen, das dem Landtagspräsidenten persönlich zugeordnet ist. Zuerst hatte "Die Zeit" darüber berichtet.

Die Dienstwagenflotte von Landesregierung und Landtag umfasst mehrere Fahrzeuge, die meisten davon stammen von BMW. In der Regel sind die Dienstwagen nicht persönlich zugeordnet und werden von mehreren Politikern und Beamten gemeinsam genutzt.

Nach BMW-Absage: Rausch reagiert mit scharfer Kritik

Einige wenige, darunter das Gefährt des Präsidenten, sind jedoch personifiziert. Der Vertrag für das betreffende Auto des Landtagspräsidenten wäre im November ausgelaufen. Die BMW Group teilte auf Anfrage mit, sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Kundenbeziehungen zu äußern.

Tobias Rausch (AfD) selbst hat mit scharfer Kritik auf den Rückzug des Leasingangebots von BMW für einen Dienstwagen reagiert. Er habe mit großer Verwunderung und persönlicher Enttäuschung zur Kenntnis genommen, dass die BMW AG ihr bereits unterbreitetes Leasingangebot zurückgezogen habe, schrieb Rausch in einem offenen Brief an den Vorstand des Autobauers. "Soll künftig die politische Überzeugung eines Menschen darüber entscheiden, ob ein deutsches Unternehmen mit ihm Geschäftsbeziehungen unterhält?", fragt Rausch in dem Schreiben.

Er rief zugleich BMW-Vertragshändler in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland dazu auf, gegenüber der Konzernzentrale deutlich zu machen, welche Bedeutung politische Offenheit und die Gleichbehandlung von Kunden hätten. Rausch warf der BMW-Führung vor, sich mit der Entscheidung an einer gesellschaftlichen Spaltung zu beteiligen.

Via X: Von Storch bittet Musk um Tesla

Auf dem Sozialen Netzwerk X bittet die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Beatrix von Storch, Plattformbesitzer und Tesla-Eigner Elon Musk um einen Wagen aus dessen E-Autoreihe. Unter dem Posting, das vielfach geteilt und geliked wurde, finden sich bereits zahlreiche Kommentare – aber noch keine positive Antwort von Elon Musk.

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"Mit der Schwalbe zur Staatskanzlei!"

AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund erklärte dazu: "Mit der Schwalbe zur Staatskanzlei! Da BMW mit Demokratie offenbar wenig am Hut hat, werde ich im Dezember mit derjenigen zur Staatskanzlei fahren, die mich auch treu durch den Wahlkampf begleitet hat. Zweitakt statt Bevormundung!"

Siegmund will sich im Dezember zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Trotz Kritik der Simson-Nachfahren war Siegmund im Wahlkampf mehrmals mit einem der Fahrzeuge unterwegs.