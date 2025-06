Der Vermieter hat dem Lokal in der Blumenstraße nach 43 Jahren gekündigt – der Wirt hört nicht freiwillig auf.

"Eine der letzten kleinen Kneipen“ titelte die AZ vor drei Jahren zum 40. Geburtstag der Feuerwache in der Blumenstraße. Die Mischung aus Bar und Café war eine der letzten ihrer Art so nah am Zentrum. 32 Jahre stand Wirt Wolfgang Klug dort hinterm Tresen. Er hat sein Leben in der Gastronomie verbracht, ist Wirt aus Leidenschaft und hört nicht freiwillig auf.

Hausbesitzer möchte lieber eine Cocktailbar

"Ich muss zumachen, weil mein Hausbesitzer hier eine Cocktailbar haben will, und keine Tagesbar mehr“, erzählt der 68-Jährige der AZ. „Ich hätte gerne noch bis zu meinem 70. Geburtstag weitergemacht. Aber irgendwann ist halt mal Schluss.“ Am Sonntag, dem 29. Juni, ist letzter Tag. Dann wird er es mit seinen vielen Stammgästen noch einmal richtig krachen lassen.

Das Publikum in der Feuerwache war immer bunt: Vom Schwulen-Pärchen bis zur Witwe, vom Schauspieler bis Freddie Mercury fühlten sich hier alle wohl und feierten. Aus einem kurzen Feierabendbier wurde hier schnell mal ein lustiger Abend. Viele Jahre lang hatte die Feuerwache sogar bis 5 Uhr morgens geöffnet. Zuletzt etwas kürzer.

Für Klug geht das Kapitel München damit zu Ende. Er wandert demnächst nach Gran Canaria aus. Und die AZ sagt: Servus, mach’s gut!