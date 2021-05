MVG versteigert Fundsachen erstmals online

Mitte Juni ist es wieder so weit: Die Fundstücke der MVG kommen unter den Hammer. Aufgrund der Corona-Maßnahmen findet die diesjährige Auktion erstmals online statt.

München - Premiere bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG). Erstmals werden die Fundsachen aus U-Bahn, Tram und Bus nicht in einer Präsenzveranstaltung versteigert, sondern im Rahmen einer Online-Auktion.

MVG-Fundstücke-Auktion erstmals online

Diese findet am Mittwoch, 16. Juni 2021 von 11 bis 16 Uhr live im Internet statt und wird im Auftrag der MVG von "Rockmann Industrie"-Auktionen durchgeführt. Der Online-Katalog zur Auktion ist unter diesem einsehbar. Dort können Interessierte auch an der Auktion teilnehmen. Der Zuschlag erfolgt traditionell per Hammerschlag nach 3-maligen Aufruf. ... zum Ersten .... zum Zweiten und zum Dritten.

Versteigert werden Fundsachen aus dem MVG-Fundbüro, die nach mindestens sechs Monaten nicht abgeholt wurden. Das Angebot reicht dabei von A wie Akku-Bohrmaschine über M wie MP3-Player bis Z wie Zahnbürste (natürlich originalverpackt).

Zudem zählen zahlreiche Schmuckstücke, Smartphones sowie Überraschungs-Koffer und -Taschen zu den Auktionsgegenständen.

Die zur Versteigerung stehenden Fundstücke können vorab von Dienstag, 25. Mai bis Freitag, 4. Juni, im MVG Fundbüro besichtigt werden. Zur Besichtigung ist eine Anmeldung nach dem "Click & Collect"-Prinzip unter 089/2191-3322 notwendig.

Die ersteigerten Gegenständen können, nach vorheriger telefonischer Terminabsprache unter oben genannter Nummer, vom 28. Juni bis 9. Juli 2021 zwischen 7 und 15 Uhr im MVG Fundbüro in der Elsenheimer Straße 61 (1. OG) abgeholt werden. Auch hier gilt wieder das "Click & Collect"-Prinzip.