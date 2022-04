MVG rüstet auf: München bekommt neue U-Bahnen

Bereits seit 2016 sind sie im Einsatz, jetzt kommen noch mehr dazu: Die MVG hat die erste von 22 neuen U-Bahnen in Empfang genommen.

Von links: Albrecht Neumann (Siemens), Ingo Wortmann (SWM) und Konrad Schober (Regierung von Oberbayern) übernehmen die erste neue U-Bahn in Fröttmaning.

München - Die MVG rüstet auf. Am Mittwoch hat SWM-Geschäftsführer und Vorsitzender der MVG-Geschäftsführung, Ingo Wortmann, den ersten von insgesamt 22 Zügen vom Typ C2 an der technischen Basis in Fröttmaning übernommen.

Modernisierung in München vorantreiben: Siemens soll weitere U-Bahnen liefern

Neben der Auslieferung des ersten Zuges beauftragten die Stadtwerke das Unternehmen Siemens Mobility außerdem mit der Lieferung von weiteren 18 sechsteiligen U-Bahnen. Mit diesen gehe man einen wichtigen Schritt bei der Modernisierung des MVG-Fuhrparks, so Geschäftsführer Wortmann. Zudem setze man auf Bewährtes, um den Austausch der in die Jahre gekommenen A-Wagen schrittweise fortzusetzen.

Neue Fahrzeuge sind besonders umweltfreundlich

Die neuen Fahrzeuge gelten als besonders energiesparend und umweltfreundlich, da die verwendeten Materialien bis zu 97 Prozent recycelbar sind. Außerdem speisen sie beim Bremsen Energie ins Stromnetz zurück und senken damit die CO2-Bilanz.

In Fröttmaning wird der erste Zug nun final betriebsbereit gemacht, ein letztes Mal überprüft und schließlich für den Fahrgastbetrieb zugelassen.