Mutter und Tochter getötet? BGH urteilt über Totschlag ohne Leichen

2019 verschwanden eine Mutter und ihre Tochter in München spurlos. Zum Shoppen seien sie gegangen, sagte der Ehemann damals. Bald kamen Zweifel an seiner Geschichte auf, in einem Indizienprozess wurde er wegen Totschlags verurteilt. Jetzt ist der BGH am Zug.

04. Mai 2022 - 06:40 Uhr | AZ/dpa

Seit Juli 2019 vermisst: Maria (links) und ihre Tocher Tatiana. © Polizei München