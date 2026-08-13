Münchner Villa ist eines der teuersten Mietobjekte in Deutschland

Luxus, Weinkeller, Spa und ein großzügiger Garten: Diese Villa im Münchner Herzogpark gehört zu den teuersten Mietobjekten Deutschlands. Und auch vor den Toren Münchens wird es richtig teuer.

Duken & v. Wangenheim 7 Eine Designer-Einbauküche gehört zur luxuriösen Ausstattung der Villa.

Diese Villa mit Pool in Grünwald kann man mieten – sofern man das nötige Kleingeld dazu hat.

Duken & v. Wangenheim 7 Diese Villa mit Pool in Grünwald kann man mieten – sofern man das nötige Kleingeld dazu hat.

Der Wellnessbereich bietet einen Whirlpool und ein Sanarium.

Duken & v. Wangenheim 7 Der Wellnessbereich bietet einen Whirlpool und ein Sanarium.

Die Villa kann auch möbliert oder teilmöbliert gemietet werden. (Bild zeigt einen KI-generierten Interior-Vorschlag).

Duken & v. Wangenheim 7 Die Villa kann auch möbliert oder teilmöbliert gemietet werden. (Bild zeigt einen KI-generierten Interior-Vorschlag).

Im Garten der Villa befindet sich auch ein Springbrunnen.

Duken & v. Wangenheim 7 Im Garten der Villa befindet sich auch ein Springbrunnen.

Im Untergeschoss der Villa findet sich ein maßgefertigter Weinkeller.

Duken & v. Wangenheim 7 Im Untergeschoss der Villa findet sich ein maßgefertigter Weinkeller.

Diese Villa im Münchner Herzogpark kann man befristet mieten, günstig ist das allerdings nicht.

Duken & v. Wangenheim 7 Diese Villa im Münchner Herzogpark kann man befristet mieten, günstig ist das allerdings nicht.

Wer in München zur Miete wohnt, braucht vor allem eines: ein gut gefülltes Bankkonto. Nirgendwo in Deutschland sind die Mieten höher als in der bayerischen Landeshauptstadt. Im Schnitt liegen die Kaltmieten zwischen 20,28 und 25,07 Euro pro Quadratmeter für eine Mietwohnung.

Noch teurer wird es, wenn man gleich ein ganzes Haus mieten möchte. Hier liegt die durchschnittliche Kaltmiete pro Monat, je nach Größe und Standort, zwischen 2800 und 3600 Euro.

Will man sein Zuhause in einer der Münchner Toplagen wie Bogenhausen oder Nymphenburg haben, kennt der Mietpreis nur eine Richtung – nach oben. 4000 bis 5500 Euro im Monat muss man hier für die Kaltmiete hinblättern.

Aber es geht noch teurer. Das Webportal immowelt.de hat zahlreiche Inserate analysiert und die fünf teuersten Häuser gefunden, die man in Deutschland mieten kann – und zwei davon finden sich im Raum München.

Traumvilla in Bogenhausen auf Platz zwei im Ranking

Auf Platz zwei der immowelt-Auswertung findet sich eine Traumvilla im Herzogpark in Bogenhausen. Die Gesamtfläche von 488 m² ist auf elf Zimmer auf vier Etagen verteilt, das gesamte Grundstück umfasst eine Fläche von 1004 m².

Für den finanziell gut betuchten Mieter bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Die Villa bietet Luxus im Übermaß: Fußbodenheizung, Parkettboden, Designerküche, mehrere hochwertig ausgestattete Bäder, ein offener Kamin und mehrere Gästezimmer.

Im Untergeschoss kann sich der Mieter an einem maßgefertigten Weinkeller sowie einem luxuriösen Spa-Bereich mit Sauna und einem Hobbyraum erfreuen.

Im Untergeschoss der Villa findet sich ein maßgefertigter Weinkeller. © Duken & v. Wangenheim

Im Freien wartet ein gepflegter Garten mit altem Baumbestand und großzügiger Rasenfläche, den man von der Terrasse oder dem Balkon aus genießen kann. Ein Springbrunnen und eine maßgefertigte Hollywoodschaukel sind das i-Tüpfelchen. Ausgestattet ist die gesamte Villa mit Klima- und Alarmanlage, zudem verfügt das Objekt über einen Tresorraum.

Im Garten der Villa befindet sich auch ein Springbrunnen. © Duken & v. Wangenheim

Das Besondere an dieser Villa ist, dass sie befristet vermietet wird, sich also perfekt eignet für Führungskräfte, die nur einen bestimmten Zeitraum in München verweilen. Auf Wunsch und nach Absprache wird die Villa auch möbliert oder teilmöbliert angeboten.

Die Villa kann auch möbliert oder teilmöbliert gemietet werden. (Bild zeigt einen KI-generierten Interior-Vorschlag). © Duken & v. Wangenheim

Günstig ist der Luxus allerdings nicht. 12.000 Euro Kaltmiete im Monat sind für diesen Wohntraum fällig, dazu kommen noch Nebenkosten in Höhe von 1000 Euro. Bogenhausen ist eben kein billiges Pflaster, wie der Kaufpreis einer anderen exklusiven Villa im Herzogpark beweist. Deren Kaufsumme beläuft sich auf 27,5 Millionen Euro, dafür ist allerdings jede Menge Luxus geboten.

Luxusvilla in Grünwald für 10.750 Euro kalt im Monat

Zwar nicht zu kaufen, aber zu mieten gibt es eine weitere Luxusvilla. Die befindet sich vor den Toren Münchens, in Grünwald. Auch diese Immobilie lässt kaum einen Wunsch offen.

Diese Villa mit Pool in Grünwald kann man mieten – sofern man das nötige Kleingeld dazu hat. © Duken & v. Wangenheim

Auf einem rund 1500 m² großen Grundstück bietet die Immobilie rund 452 m² Wohnfläche, verteilt auf sieben Zimmer. Die Villa bietet unter anderem einen großen, geräumigen und lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich, eine Designer-Einbauküche, Stein- und Parkettboden, einen offenen Kamin sowie einen beheizten Außenpool mit automatischer Wasseraufbereitung.

Eine Designer-Einbauküche gehört zur luxuriösen Ausstattung der Villa. © Duken & v. Wangenheim

In das Dach ist eine Solaranlage zur Unterstützung von Heizung, Warmwasser und Pool integriert. Auf vier Etagen gibt es zudem fünf Schlaf- und fünf Badezimmer, dazu einen Balkon und eine Terrasse. Aufgewertet wird das Ganze durch einen exklusiven Wellnessbereich mit Whirlpool und Sanarium (Mischform aus Sauna und Dampfbad).

Der Wellnessbereich bietet einen Whirlpool und ein Sanarium. © Duken & v. Wangenheim

Die Villa wurde im Jahr 2010 gebaut und 2024 modernisiert. Eine KNX-Smart-Home-Steuerung ermöglicht die komfortable Bedienung von Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Pool und Gartenbeleuchtung – auch mobil per Smartphone oder Tablet. Zudem verfügt die Villa über eine Alarmanlage mit Außenhautsicherung und Innenraumüberwachung.

Wer sich in dieser luxuriösen Villa in Grünwald einmieten möchte, muss dafür eine Kaltmiete von 10.750 Euro bezahlen, zuzüglich Nebenkosten in Höhe von 1280 Euro. Mit diesem Mietpreis findet sich die Villa in der immowelt-Analyse auf Platz 5 der teuersten Häuser in Deutschland, die man mieten kann.

Spitzenreiter im Ranking ist übrigens eine Neubauvilla in Meerbusch bei Düsseldorf. Die 11-Zimmer-Villa mit 535 Quadratmetern Wohnfläche und hauseigenem Aufzug ist zum Erstbezug bereit. Die monatliche Kaltmiete beträgt hier satte 17.500 Euro plus 1250 Euro Nebenkosten.

Auswahlkriterien: Berücksichtigt wurden ausschließlich reguläre Mietangebote auf immowelt.de mit ausreichend Informationen im Exposé. Es flossen weder Mitarbeiterwohnungen noch diskret vermarktete Objekte oder Gewerbeimmobilien in die Auswertung ein.