Münchner Unternehmer bietet sein Hotel in Tegernsee für Geflüchtete an

Eine Firma verschiebt die Sanierung eines Hotels - nun dürfen Ukrainer dort wohnen.

München/Bad Wiessee - Eigentlich sollte das leerstehende Hotel "Seegarten" in Bad Wiessee bald von Grund auf renoviert werden.

Hotelzimmer in Bad Wiessee kostenfrei für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Doch das kann noch ein bisschen warten. Der Eigentümer, die Münchner Projektentwickler Rock Capital Group, hat sich entschlossen, einen Großteil der Zimmer ukrainischen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung stellen: kostenfrei und mehrere Monate lang, das teilte das Unternehmen am Donnerstag der AZ mit.

Münchner Unternehmen: "Jede Hilfe zählt"

"Der Krieg macht und fassungslos, wütend und traurig", sagt Geschäftsführer Peter G. Neumann.

Christian Lealahabumrung ergänzt: "Wir hoffen, dass wir mit der kostenlosen Unterkunft zumindest einen kleinen Beitrag für die flüchtenden Menschen leisten können. In diesen dunklen Zeiten wollen wir auch andere ermutigen, den Kindern, Frauen und Männern etwas Licht zu spenden. Jede Hilfe zählt. Wir wollen damit zudem zeigen, für welche Werte wir einstehen: Frieden, Freiheit und Menschlichkeit."

Kriegsflüchtlinge versorgen sich selbst in der Restaurantküche

Rock Capital hat das kleine Hotel am 1. November 2021 übernommen. Die Gemeinde Bad Wiessee hat die Idee, das Gebäude Geflüchteten übergangsweise zur Verfügung zu stellen, sofort unterstützt.

Geplant ist, dass sich die Kriegsflüchtlinge in der Restaurantküche selbst versorgen. Auch die Gemeinschaftsflächen können genutzt werden. Außerdem wollen die Rock-Capital-Chefs für eine WLAN-Verbindung sorgen, die die künftigen Bewohner kostenlos nutzen können, um mit ihren Familien in der Ukraine in Kontakt zu bleiben.



Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn freut sich: "Ein sozialverantwortliches und vorbildliches Verhalten, wie ich feststellen darf. Ich hoffe, dass dies, wo es möglich ist, Schule machen wird."