Münchner Studentenwerk trauert um Dieter Maßberg

Dieter Maßberg, der das Werk von 1984 bis 2004 leitete, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Dieter Maßberg war beliebt und wurde geschätzt

"Er wurde von allen Kollegen und Kolleginnen sehr geschätzt. Umso härter traf viele die Nachricht seines Todes", heißt es auf der Webseite des Studentenwerks. BAföG, Betreuung von Kindern studierender Eltern, Sozialberatung, studentische Kulturarbeit, studentisches Wohnen, internationale Kontakte und Belange des Hochschulsports - all das waren Maßbergs Themen.

Kultusminister zeichnete Dieter Maßberg aus

2010 zeichnete ihn Bayerns Kultusminister mit der Medaille "Pro meritiis scientiae et litterarum" aus - für besondere Verdienste für Wissenschaft, Forschung und Kunst. 2018 überreichte ihm Ministerpräsident Markus Söder in der Residenz auch den Bayerischen Verdienstorden. In der Würdigung hieß es: "Herr Maßberg hat das Studentenwerk in sozialer wie kultureller Hinsicht zu einem außerordentlich leistungsfähigen Dienstleistungsunternehmen entwickelt und sich früh für zeitgemäße Antworten auf den studentischen Wohnungsmangel und Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Studierende eingesetzt." Mit Ideenreichtum, Beharrlichkeit und Tatkraft habe er die Bedeutung des Studentenwerks als führende Institution in Bayern und Deutschland gestärkt.