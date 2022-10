Münchner Startup Sono Motors in New York: Hollywood-Star Whoopi Goldberg ist Fan

Gerade arbeitet der US-Schauspielstar an "Sister Act 3". Für ein Treffen mit dem Münchner Gründer Laurin Hahn (27) und dessen Solar-E-Auto "Sion" nahm sie sich aber Zeit.

Hollywoodstar Whoopi Goldberg und Sono Motors-Gründer Laurin Hahn in New York.

München/New York - Ihr Münchner Solar-E-Auto-Startup ist schon in New York an der Börse, jetzt gehen sie auf große USA-Tour. Bereits beim ersten Halt in New York bekamen Laurin Hahn und seine E-Auto-Crew berühmten Besuch: Hollywood-Star Whoopi Goldberg (66) wollte sich die Münchner Erfindung genauer anschauen und ließ sich vom Chef persönlich alles erklären.

Hollywoodstar Whoopi Goldberg im "Sion" von Sono Motors. © Sono Motors

Münchner Startup auf US-Tour

Die Tour geht jetzt weiter in Richtung Westen: Boston, Detroit, San Francisco und schlussendlich Los Angeles sind die Etappen, auf denen Sono Motors den Amis ihren "Sion", nach eigenen Aussagen das "erste preiswerte Solar-Elektroauto der Welt" vorstellen. Angefangen hat alles 2016 in einer Münchner Garage. Nun soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Serienproduktion des Fahrzeugs starten.

Neben dem Solarauto hat Sono Motors auch ein sogenanntes "Solar Bus Kit" entwickelt, mit dem Busse mit Solarzellen nachgerüstet werden können. In diesem Bereich arbeitet das Startup auch mit der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zusammen.