Münchner Schanigärten bleiben den ganzen Winter

Die Schanigärten dürfen bleiben! Damit die Gäste nicht frieren, dürfen Wirte Heizstrahler mit Ökostrom aufstellen.

München - Oh, wie schön war der Sommer, als die Münchner auf den Feierabend in einem Schanigarten am Straßenrand anstoßen konnten. Eigentlich hätten die Gastronomen die Schanigärten Ende November abbauen müssen. Nun können sie den ganzen Winter über stehenbleiben.

Und damit die Gäste nicht an den Gläsern festfrieren, erlaubt die Stadt bis Ende März Heizstrahler, die mit Ökostrom betrieben werden. So beschloss es der Stadtrat am Donnerstag.

Schanigärten im Winter - Kritik von CSU

Beantragt hatten dies Grüne und SPD gemeinsam. Von der Opposition kommt Kritik: Die CSU findet es falsch, dass wegen der Schanigärten auch im Winter Parkplätze wegfallen. Und die ÖDP hält die Heizpilze für alles andere als öko. Tatsächlich taten sich selbst die Grünen mit der Zustimmung schwer. Stadträtin Gudrun Lux erhofft sich aber, dass die Corona-Infektionszahlen sinken, wenn die Menschen draußen und nicht drinnen sitzen.