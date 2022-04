Münchner Rentner geprellt: Falscher Polizist beichtet Schandtaten

Ein 18-Jähriger berichtet, wie er einen Mann und eine Frau um deren Ersparnisse brachte.

München - Die Polizei hat einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Emsland (Niedersachsen) festgenommen. Er soll sich im Auftrag von Trickbetrügerbanden als Polizist ausgegeben haben.

Niedersachse prellt Münchner Rentner um 20.000 Euro

Bei einem über 80 Jahre alten Rentner aus Feldmoching holte er im März mehr als 10.000 Euro ab, bei einer über 60-jährigen Rentnerin aus Laim waren es nochmals rund 10.000 Euro. Beide Opfer hatten, wie von ihnen verlangt, das Geld zu einem Parkplatz gebracht und dort übergeben.

Haftbefehl nach Betrugsfällen

Der Verdächtige legte bei der Vernehmung ein umfangreiches Geständnis ab und gab zu, in beiden Fällen das Geld abgeholt zu haben. Er könnte auch mit einem ähnlichen Betrugsfall in Traunreut (Chiemgau) in Verbindung stehen.

Ein Ermittlungsrichter hat Haftbefehl erlassen. Der 18-Jährige sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt im Landkreis Emsland.