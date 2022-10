Münchner Pools: Wo man wärmer schwimmen kann

Im Rahmen der Energiepreiskrise sind die Temperaturen in den öffentlichen Bädern Münchens abgesenkt worden. Wo man jetzt noch bei 30 Grad schwimmen gehen kann.

München – Die öffentlichen Bäder Münchens sind aktuell nichts für Warmbader. Denn ihre Betreiber, die Stadtwerke München, setzen dort derzeit "Maßnahmen zum Energiesparen" um.

Das bedeutet: Die Temperaturen in den Becken sind merklich erfrischender als sonst. 26 Grad in den Schwimmerbecken, 25 Grad im Michaelibad und 28 Grad in den Lehrschwimmbecken, dem Volksbad und dem Cosima-Wellenbad. Wem das zu kalt ist, der kann stattdessen einfach in den Wellnessbereich eines Fitnesscenters gehen. Oder in einen Hotelpool hüpfen.

Mindestens 18 Hotels mit Innenpool gibt es in München, viele davon können auch von Tagesgästen genutzt werden. Wer es sich leisten kann, kann also Warmschwimmer bleiben: In den Pools von Hotels wie dem Andaz München und dem Sofitel Hotel liegt die Wassertemperatur unverändert bei 30 Grad.

Warum bleiben die Hotelpools warm?

Die öffentlichen Schwimmbäder senken die Temperatur, in den Pools der schicken Hotels bleibt es warm: Wie kommt das? Eine SWM-Sprecherin verweist auf AZ-Nachfrage auf den Notfallplan Gas der Bundesregierung. In diesem werden Unternehmen dazu aufgefordert, einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten.

Mit den Temperaturabsenkungen und der Schließung des Dante-Bades für den Winter wolle die SWM diesem Wunsch nachkommen. Es gibt jedoch keine Pflicht, die Wassertemperatur zu senken. Viele private Anbieter haben sich deswegen dagegen entschieden. "Das Problem ist, dass wir im Stadtrat der freien Wirtschaft keine Vorgaben machen können", sagt Stadtrat Thomas Lechner (parteilos). "Das könnte nur die Bundesregierung – aber sie will nicht."

The Westin Grand: Ab in die Bio-Sauna

Lust, hier Zeit zu verbringen? Der Bio-Spa vom Westin Grand. © Marriot Westin Grand

Der Innenpool des Westin Grand Munich öffnet unter der Woche bereits um 7 Uhr morgens. Neben dem 30 Grad warmen Schwimmbecken sind hier ein Fitnessbereich, eine Bio-Sauna, eine Finnische Sauna und ein Dampfbad zu finden. Der Tageseintritt kostet 39 Euro, mittwochs können Tagesgäste hier bereits für 19,50 Euro schwimmen gehen.

Sofitel Hotel: Massage inklusive

Sehr elegant: der Pool im Sofitel. © Sofitel

Wer als Tagesgast das Wellness-Angebot des Sofitel Hotels in der Bayerstraße 12 nutzen möchte, der muss zusätzlich zum Eintritt mindestens eine 30-minütige Massage buchen. Dafür erwartet ihn ein Poolbereich mit Sauna, Infrarot-Sauna und Dampfbad. Der Tageseintritt kostet zusammen mit einer 30-minütigen Massage 99 Euro, für 160 Euro bekommt man eine 90-minütige Massage dazu.

Andaz Munich: Spa-Spaß auf 2.000 Quadratmetern

Der Spa-Bereich des Andaz Munich-Hotels in der Leopoldstraße 170 ist knapp 2.000 Quadratmeter groß und bietet Tagesgästen neben einem 17 Meter langen Pool auch zwei Saunen und ein Dampfbad. Die Wassertemperatur des Schwimmbades liegt bei 30 Grad, der Eintritt kostet für Tagesgäste 65 Euro und für die Zeit zwischen 17 und 21 Uhr 45 Euro. Da der Andrang auf den Wellness-Bereich des Hotels nach eigenen Angaben groß ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig unter 089/9042194240 zu reservieren, wenn man als Tagesgast hier schwimmen gehen möchte.

Elements Siemensallee: Probetraining mit Wellness

Der Pool bei Nacht: Elements.

Das Schwimmbecken im "Elements" Fitnessstudio in der Siemensallee ist zwar mit 28,5 Grad nicht viel wärmer als die öffentlichen Schwimmbäder. Dafür gibt es aber – neben mehreren Saunen und einem Dampfbad – zwei Whirlpools mit einer Wassertemperatur von 34 Grad. Besucher, die noch nie im Elements waren, haben die Möglichkeit, ein kostenloses Probetraining in dem Fitnesscenter zu bekommen – Eintritt in den Wellnessbereich inklusive. Alle anderen können sich für 30 Euro eine Tageskarte kaufen.

Body Up Sendling: Bei Bedarf - Kälteraum

Hier kann man recht günstig schwimmen: Body up. © Body up

Im Fitnessstudio Body Up Sendling am Luise-Kiesselbach-Platz 2 können Tagesgäste nicht nur in zwei verschiedenen Saunen und einem Dampfbad schwitzen, sondern auch im Kälteraum frieren. Das zwölf Meter lange Schwimmbad hat eine Wassertemperatur von 32 Grad. Für Tagesgäste kostet der Eintritt in den Wellness-Bereich 25 Euro.