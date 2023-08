Münchner Kult-Laden schließt: Bugs macht nach 25 Jahren Schluss

25 Jahre war das Bugs in der Thalkirchner Straße Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach alternativer Mode und Accessoires jenseits des Mainstream waren. Ende September schließt der Kult-Laden nun seine Türen für immer.

"Räumungsverkauf - Alles muss raus" ist in den Schaufenster zu lesen. Nach 25 Jahren macht das Bugs in der Thalkirchner Straße Schluss.

München - "Willkommen in unserer Welt der Subkulturen" ist derzeit noch auf der Homepage des Bugs zu lesen. Und fürwahr, wer auf der Suche nach alternativer Mode und Accessoires jenseits des Mainstreams suchte, der wurde im Bugs fündig. Was auch immer das Punker-, Emo-, Industrial-, Goth-, Burlesque-, NuRaver-, Metal- oder Rock`n `Roller-Herz begehrte, die Chancen, es im Bugs zu bekommen, waren sehr groß.

Musiker besorgten sich im Bugs ihre Bühnenoutfits, für diverse Fernseh- und Theater-Projekte lieferte der Subkulturen-Laden die unterschiedlichsten Ausstattungen.

Nach 25 Jahren: Kult-Laden Bugs macht Schluss

Doch nun, nach 25 Jahren, ist Schluss. Der über Münchens Grenzen hinaus beliebte Kult-Laden in der Thalkirchner Straße schließt für immer seine Türen. "Totaler Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" ist in den Schaufenstern zu lesen.

Mit rührenden Worten nimmt das Bugs-Team bei Facebook Abschied. "…Times goes by … 25 Jahre Bugs … was für eine aufregende und tolle Zeit. Wir danken euch allen von Herzen für eure Treue. Es war immer aufregend und spannend mit euch, den Alternative Way Of Life zu gehen und zu zeigen, dass das Leben nicht nur beige ist", ist im Post des Bugs zu lesen.

Über 40 Jahre lang war Anke Wasser, Betreiberin des Bugs, eine der Anlaufstellen, wenn es um Fashion und Gegenstände der Subkulturen ging. 1998 öffnete das Bugs in der Thalkirchner Straße seine Pforten, davor stand Wasser zehn Jahre in der Hans-Sachs-Straße und davor viele Jahre bei den unterschiedlichsten Festivals hinterm Verkaufstresen, stets ein offenes Ohr für die Wünsche ihre Kunden. Zu schräg gab es für Wasser nie. Weltweit war sie auf Messen in London, Berlin, New York oder Los Angeles auf der Suche nach ausgefallenen Outfits und Deko-Materialien.

Doch nach über vier Jahrzehnten wird Anke Wasser nun etwas vom Gas gehen, konkrete Pläne für die Zukunft hat sie noch nicht: "Wir machen jetzt erst mal ein Päuschen und dann schauen wir mal, was die Zeit so bringt", so Wasser zur AZ.

In den wohlverdienten Ruhestand will sich die Bugs-Inhaberin aber nicht verabschieden, vielmehr will sie sich nun verstärkt dem im Jahr 2014 gegründeten Motte Verlag widmen, die Bearbeitung eines neuen Romans hat eben erst begonnen.

Kult-Laden Bugs schließt: Trauer und Entsetzen bei den Kunden

Bei den Followern wurde die Ankündigung, dass das Bugs schließen wird, mit Überraschung, Entsetzen und sehr viel Trauer aufgenommen. So sind unter dem Post Kommentare wie "Neeeeeeeiiiiinnn. Das ist echt sehr, sehr, sehr traurig, so ein toller Laden und jedes Mal eine mega Beratung", "Danke für die schöne Zeit, die wir bei euch immer haben durften, Bugsteam. Wir versuchen vor der Schließung noch einmal vorbei zu kommen" oder "Wie schade, der einzig coole Laden weit und breit" zu lesen.

Ende September schließt das Bugs endgültig seine Türen, bis dahin läuft noch der Räumungsverkauf. Und vielleicht ist dann von dem ein oder anderen Kunden wieder zu hören "Endlich! Zu Hause!", für Wasser und ihr Team stets das größte und wärmste Kompliment.