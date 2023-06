Kult-Club in München ist dicht: Wo das "Harry Klein" jetzt weiterlebt

Das "Harry Klein" ist (vorerst) Geschichte. Ein Teil des Münchner Kult-Clubs lebt aber weiter – eine Partyreihe wird in die "Rote Sonne" verlagert.

Dieses Bild wird es künftig nicht mehr zu sehen geben: Eine Schlange vorm "Harry Klein" in der Sonnenstraße in München.

München - Nicht nur Münchner kennen das "Harry Klein", der Techno-Club hat mit den Jahren europaweit an Bekanntheit erlangt. Doch mittlerweile kann nicht mehr in der Sonnenstraße getanzt werden, seit rund zwei Wochen ist das "Harry Klein" dicht.

Münchner Club "Harry Klein" muss wegen Hotel-Bau schließen

Das Haus an der Sonnenstraße, in dessen Keller sich das "Harry Klein" befand, wird abgerissen. Der Grund: Dort soll ein neues Hotel gebaut werden. Einen neuen Standort für den Club gibt es bislang noch nicht, die Betreiber sind laut eigener Aussage aber auf der Suche.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Techno-Club umziehen muss. Ab 2003 war das "Harry Klein" auf dem Optimolgelände zu Hause. 2010 folgte dann der Wechsel zum bekannten Platz an der Sonnenstraße.

Nachtleben in München: "Harry Klein" lebt in der "Roten Sonne" weiter

Ganz aus dem Münchner Nachtleben verschwinden wird das "Harry Klein" trotz der Schließung allerdings nicht. Die beliebte Partyreihe "Garry Klein" wird unweit der alten Location in der "Roten Sonne" am Maximiliansplatz fortgeführt. Das gaben beide Clubs auf ihren Instagram-Kanälen bekannt.

"Das Harry hat Maßstäbe für die Clublandschaft gesetzt, weit über die Grenzen unserer beschaulichen Isarmetropole hinaus", schreiben die Club-Betreiber in ihrem Beitrag. "Das Harry Klein hat elektronische Musik geatmet. Immer am Puls der Zeit, ohne die Geschichte zu vergessen. Immer bei der Sache. Immer offen für alle. So, wie Techno sein sollte. Wir werden dich vermissen, Harry."