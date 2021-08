Münchner Kriminalfälle: Horst David, der Serienmörder von nebenan

Er gilt als netter Biedermann, aber er mordet Frauen. Der Fall Horst David schreibt Geschichte.

Ganz allein steht der kleine Bub auf dem Bahnsteig in Hof. Um seinen Hals ein Schild, auf dem sein Name steht. Fünf Jahre ist er alt. Es ist 1944 und so geht man davon aus, dass der Bub auf der Flucht stehengelassen wurde oder verloren ging. Das Kind kommt in ein Kinderheim. Jahrzehnte später wird dieser kleine Junge als einer der schlimmsten Serientäter in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen.

Horst David soll sieben Frauen ermordet haben

An die ersten Jahre habe er kaum eine Erinnerung, nur dass er auf einem Hof lebte und ihm eine Frau über seine Haare strich. So zitiert die "Spiegel"-Gerichtsreporterin Gisela Friedrich den Angeklagten Horst David. Der ist 1938 in Breslau geboren, der Name des Vaters unbekannt. Nach vier Jahren Kinderheim wird seine Mutter gefunden. Der Bub freut sich, beginnt, ihr Briefe zu schreiben, sie antwortet selten, ruft nicht an, besucht ihn nie. Er erfährt nie, warum sie ihn alleine ließ.

Von alledem erzählt David vor Gericht nüchtern. Er habe sich im Heim wohlgefühlt. Das Gericht lobt, dass er "nicht auf die Tränendrüse drückte".

Legendärer Mordermittler bringt David zum Sprechen

Horst David ist angeklagt, in den Jahren 1975 bis 1993 sieben Frauen in München und Regensburg ermordet zu haben. Waltraud Frank (24) und Fatima Grossart (23) 1975, Barbara Ernst (59) 1981, Martha Lorenz (67) 1983, Maria Bergmann (70) 1984, Kunigunda Thoss (84) 1992 und Mathilde Steindl (85) 1993. Innerhalb weniger Tage hat er im Juni 1994 diese Taten gestanden. Zum Sprechen gebracht hat ihn der Münchner Kriminalkommissar Josef Wilfling.

Im August 1975 werden in München an einem Wochenende zwei Prostituierte ermordet. Waltraud Frank (24) und Fatima Grossart (23). Horst David, ein Maler, verheiratet, zwei Söhne, lebt in einem Dorf bei Regensburg ein bürgerliches Leben, ist bei den Nachbarn beliebt. Doch immer wieder bricht er aus, verschwindet tagelang. Es zieht in ihn in die Bahnhofsviertel. Dort will er imponieren, ist spendabel. Dementsprechend ist die Familie knapp bei Kasse, die Ehe geht in die Brüche.

Die Polizei glaubt zunächst an einen Zuhälterkrieg

Am Wochenende des Mordes ist David in München und er kontaktiert Prostituierte. Am 22. August fährt er zu Waltraud Frank in die Winzererstraße. Nach dem Sex erwürgt er sie. Zwei Tage später besucht er Fatima Grossart in der Arcisstraße. Sie erwürgt er sofort.

Die Polizei glaubt zunächst an einen Zuhälterkrieg und verhaftet Sorayas Mann, einen bekannten Künstleragenten. Er wird freigesprochen. Die Morde werden zu den Akten gelegt. Der wahre Täter bleibt fast 20 Jahre unentdeckt.

Nach fast 20 Jahren kommt plötzlich wieder Bewegung in den Fall

Bis 1993 die Rentnerin Mathilde Steindl erwürgt in ihrer Wohnung gefunden wird. Ihr Nachbar, Horst David, wird festgenommen, Fasern ihrer Kleidung finden sich auf seinem Unterhemd. Er gilt als Hauptverdächtiger, doch man kann ihm nichts nachweisen. Allerdings muss er seine Fingerabdrücke abgeben.

1994 kommt das neue "Automatisierte Fingerabdruckidentifizierungssystem" (AFIS). Es wird mit Fingerabdrücken seit 1947 gefüttert und gleicht diese mit Spuren von Tatorten ab. Einer der ersten Treffer: Horst David. Eine Übereinstimmung mit Fingerabdrücken aus der Wohnung von Waltraud Frank. Es wird das erste Mal sein, dass ein Fall mit Hilfe dieser Technik gelöst wird. Die Spur, mit der die Ermittler vor dem Treffer nichts anzufangen wussten, ist ein Fingerabdruck auf einem Cola-Glas in der Wohnung der Ermordeten. Niemand hatte David mit den Morden an den Münchner Edel-Prostituierten in Verbindung gebracht. Er wird erst als Zeuge vernommen. Das nutzen die Ermittler, um ihm eine Falle zu stellen.

David ist ein freundlicher, unaufflliger Mann

Ein freundlicher, unauffälliger Mann, ein Spießer. Diesen Eindruck hinterlässt David. Er streitet alles ab. Erst als die Polizei ihn mit der Fingerspur konfrontiert, gibt er zu: "Ich habe gelogen" und räumt ein, bei zwei Prostituierten gewesen zu sein. Beide seien umgebracht worden, er sei es aber nicht gewesen.

Ein "Zufall", den die Ermittler anders einschätzen. David wird festgenommen. Josef Wilfling stellt sich auf eine lange Nacht ein, da beginnt David zu erzählen. Sieben Morde gesteht er. Zwei an Prostituierten, fünf an Rentnerinnen. Vier davon hatte man bisher für natürliche Todesfälle gehalten.

Warum der Frauenmörder auspackte? Wilfling meint, David hatte Vertrauen gefasst. "Einem, der ihn anschnauzt, hätte er sicher nichts gesagt." Der Ermittler hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei dem Serienmörder: Aus dem Gefängnis schreibt David ihm jahrelang Postkarten. Dann endet der Kontakt abrupt. "Unser Verhältnis war so, dass er beim nächsten Mal noch mit dem Rest rausrücken müsste." Wilfling ist überzeugt: David hat mehr Morde begangen.

Jahrelang schreibt er dem Kommissar aus dem Gefängnis

Als verdächtig gilt David in mindestens drei weiteren Fällen, etwa dem einer Nachbarin in seinem Wohnort. Die alte Frau hatte ein Salatblatt in der Hand. Typisch für die Taten Horst Davids: Die Toten waren drapiert, als handele es sich um einen Haushaltsunfall oder natürlichen Tod.

Warum hat David gemordet? Ein Gutachter diagnostiziert "chiffrierte Muttermorde". Wilfling glaubt, er habe Geld gebraucht, und es gab einen Hass auf Frauen. Alle Opfer wurden beraubt, er sagt aus, mit allen habe es Streit um Geld gegeben. Aber auch: Alle Opfer hätten ihn angeschrien, gedemütigt und beleidigt. Er habe nicht mehr an sich halten können. Bei den Taten habe er immer das Bild seiner Ex-Frau vor Augen gehabt.

Im Dezember 1995 verurteilt das Gericht David zu lebenslanger Haft. 25 Jahre sitzt Horst David im Hochsicherheitsgefängnis ein, in den letzten Jahren auf der Krankenstation. Am 8. November 2020 stirbt er 81 Jahre alt in der JVA.