Münchner IT-Experte lässt dreisten Fahrraddieb hochgehen

Ein 50-Jähriger hat sein teures Pedelec mit einem Peilsignal gegen Diebstahl ausgerüstet.

München - Das E-Bike des IT-Fachmanns aus Moosach verschwand am Samstag vor zwei Wochen. Der Münchner ging zur Polizei. Über das eingebaute GPS konnte der Elektronikexperte sein Pedelec orten. Es befand sich laut Peilsignal in einem Mehrfamilienhaus in Gern.

Mehr als 40 Fahrräder wurden sichergestellt

Zusammen mit der Polizei suchte der Münchner am vergangenen Dienstag die Adresse auf. In der fraglichen Wohnung lebt ein 39-jähriger Münchner. In der Wohnung standen 25 Fahrräder, im Keller des Hauses fanden die Polizisten weitere 20 Räder.

Teilweise waren die Fahrräder bereits mit einem Versandetikett versehen, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige konnte nicht beweisen, dass er die Räder legal gekauft hatte.

Der Mann wurde festgenommen. Zudem fanden die Ermittler in der Wohnung Rauschgift. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.