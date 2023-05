Münchner Isar-Hochwasser erreicht Meldestufe 1: Surfer schreckt das nicht ab

Das Isar-Hochwasser hat am Mittwoch wie von der Stadt prognostiziert die Meldestufe 1 und einen Pegel von 249 Zentimetern erreicht. Für eine Gruppe Surfer war das genau der richtige Zeitpunkt, um unterhalb der Brudermühlbrücke die eine oder andere Welle zu reiten.

München - In den letzten Tagen hat es in München heftig geregnet: Was für die einen im Wonnemonat Mai ein einziges Ärgernis ist, bedeutet für die anderen ein absolutes Plus in Sachen Freizeitgestaltung.

Isar erreicht Pegel von Meldestufe 1: Surfer nutzen die Gunst der Stunde

Am Mittwoch haben einige Surfer die reißenden Fluten der Isar unterhalb der Brudermühlbrücke als die perfekte Welle ausgemacht. Sie genossen den nicht ungefährlichen Ritt augenscheinlich. In den letzten Tagen hatte der Pegel der Isar schon einmal die erste Meldestufe von 245 Zentimetern erreicht. Wie die Daten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) zeigen, weist sie derzeit einen Messwert von 249 Zentimetern auf (Stand: 17. Mai, 17 Uhr).

Eine Gruppe Surfer hat die Isar unterhalb der Brudermühlbrücke am Mittwoch zu ihrem Hotspot erklärt. © Hüseyin Ince

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht sich der immer schwächer werdende Regen aktuell in Richtung Berchtesgaden zurück.

In der Nacht zum Donnerstag sollen am östlichen Alpenrand letzte Tropfen fallen. Am Donnerstag scheint der Vorhersage zufolge dann in Nordbayern häufig die Sonne, ansonsten ist es im Freistaat zeitweise sonnig. Auch in den Alpen ist es demnach fast ohne Ausnahme trocken und mit zwölf bis 18 Grad nicht mehr ganz so kühl. Es sieht also ganz danach aus, als hätten die Isar-Surfer am heutigen Mittwoch die Gunst der Stunde genutzt.

Hochwasser: Das sind die vier Meldestufen

Das jeweilige Ausmaß der Überflutung beschreiben vier Meldestufen. Die Meldestufe 1 (245 Zentimeter) bezieht sich auf stellenweise kleinere Ausuferungen, bei Meldestufe 2 (300 Zentimeter) sind land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet bzw. leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen zu beobachten.

Sieht schön aus, ist aber auch ganz schön riskant: Ein Surfer auf der Isar. © Hüseyin Ince

Meldestufe 3 (380 Zentimeter) wird durch einzelne Überflutungen bebauter Grundstücke/Keller beschrieben oder durch die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen. Meldestufe 4 (520 Zentimeter) meint dann Überflutungen bebauter Gebiete in größerem Umfang überflutet oder weist auf den Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang hin.