Hochwasser-Alarm: Isar-Radweg wird gesperrt

Vorsorglich wird der Isar-Radweg bereits am Dienstagnachmittag gesperrt. Die Stadt erwartet einen Pegelstand von über 2,40 Meter.

München - Wegen des laufend ansteigenden Isar-Hochwassers ergreift die Stadt Sofortmaßnahmen: Der Radweg an der Ostseite wird vorsorglich gesperrt. Außerdem entfernt das Baureferat Toiletten und Müllcontainer aus dem Hochwasserbett. Das teilt die Stadt am Dienstagnachmittag mit.

Isar-Hochwasser: Radweg wird gesperrt

Laut städtischer Prognose wird das Isar-Hochwasser am Mittwochmorgen (17. Mai) die Meldestufe 1 überschreiten. Die Isar wird also einen Pegelstand von über 2,40 Meter erreichen. Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer mahnt zur Vorsicht: "Ich appelliere an alle Münchnerinnen und Münchner, sich an die Absperrungen zu halten und die Gefahren, insbesondere durch die enorme Strömung der Isar bei Hochwasser, nicht zu unterschätzen".

Steigt der Isarpegel in den kommenden Tagen noch weiter, werden weitere Maßnahmen getroffen: Ab einem Pegel von 3 Metern (Meldestufe 2) werden Flaucher- und Marienklausensteg gesperrt. Ab einem Pegel von 3,80 Meter (Meldestufe 3) werden die Dammwege und der Schlichtweg gesperrt. Außerdem wird die Sperrung der Thalkirchner Brücke vorbereitet. Bei der höchsten Meldestufe 4 (ab 5,20 Meter Pegel) werden die Thalkirchner Brücke, der Steg und die Maximiliansbrücke gesperrt.