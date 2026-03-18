Münchner Immobilienpreise: So ist die Lage aktuell

Münchens Immobilienmarkt hat die Rekordpreise hinter sich, bleibt aber extrem teuer: Während Eigentumswohnungen und Häuser auf hohem Niveau seitwärts tendieren, geben vor allem freistehende Einfamilienhäuser und Baugrundstücke spürbar nach – Investoren bleiben zurückhaltend.

Bürogebäude werden oft flott hochgezogen – wie die neue BVK-Zentrale im Bild (Bogenhausen). Doch im privaten Neubau herrscht in München Stillstand.

Die fetten Jahre sind vorbei – so lautet bekanntlich ein recht bekannter kapitalismuskritischer Film aus dem Jahr 2004. Für den Münchner Immobilienmarkt gilt das derzeit ebenfalls. Man muss aber sagen: Vielleicht kommen sie auch wieder.

Der deutsche Immobilienverband Süd (IVD) hat am Mittwoch seine aktuellen Zahlen herausgegeben. Und darin zeigt sich: Die Kaufpreise für Münchner Immobilien sind lang nicht mehr so hoch wie noch 2022. Damals wurden Allzeitrekorde gebrochen. Dennoch verharren sie auf hohem Niveau, nachdem die Preise zwischen 2022 und heute regelrecht abgestürzt waren. 20 bis 25 Prozent ging es in etwa abwärts.

Eigentumswohnungen werden gerade kaum teurer

Man könnte daher davon sprechen, dass der Patient – also der Münchner Immobilienmarkt – in stabiler Seitwärtslage ist. Weiter runter geht es gerade nicht mehr. Tendenziell schrauben sich die Kaufpreise vorsichtig hoch, wenn man etwa die meistgehandelte Immobilie begutachtet: die Eigentumswohnung im Bestand.

Mehr oder minder seitwärts geht es auch hier. 7800 Euro je Quadratmeter (QM) kostet die Bestandswohnung derzeit im Schnitt. 7725 Euro betrug dieser Wert noch Ende des vergangenen Jahres. 2022 kostete der QM Münchner Eigentumswohnung im Bestand 9475 Euro im Schnitt.

Ähnlich ist die Situation bei Neubauwohnungen. Nachdem sie zur Hochphase 2022 schon die fünfstellige Schwelle je QM überschritten hatten, mit sage und schreibe 11.700 Euro je QM, pendelt sich das Niveau auf einem klar vierstelligen Wert ein. 9900 Euro kostet diese Immobilie derzeit je QM.

Eigenes Haus? Unter einer Million geht nichts in München

Für neu gebaute Doppelhaushälften mit gutem Wohnwert gilt auch, dass sich der Preis in hohen Sphären seitlich bewegt. 1,63 Millionen Euro sind derzeit im Schnitt fällig. Das ist der gleiche Wert wie vor einem viertel Jahr. Seit Herbst 2024 hat sich kaum etwas verändert. Zwischen 2021 und 2021 kostete diese Münchner Immobilie 1,98 Millionen Euro. Im Bestand zahlen Käufer für die Münchner Doppelhaushälfte unverändert (im Vierteljahresvergleich) 1,35 Millionen Euro.

Auch Neubau-Reihenmittelhäuser sind in München noch deutlich mehr als eine Million Euro wert. Unveränderte 1,18 Millionen kosten sie momentan. In Rekordphasen waren 1,48 Millionen Euro fällig. Im Bestand kostet diese Immobilie aktuell 1,03 Millionen. München ist nun mal teuer. Um einen kleinen Vergleich zu bemühen: Bayernweit kostet das Reihenmittelhaus im Schnitt 729.000 Euro.

Fast vier Millionen Euro kostete das Einfamilienhaus in München vor wenigen Jahren

einem Segment fallen die Preise weiter, nämlich bei freistehenden Einfamilienhäusern – ein extrem seltenes Objekt in München. Im Vierteljahresvergleich sank der Kaufpreis von 2,8 Millionen auf 2,65 Millionen Euro. Der Rekordwert von 2022 erzeugt Schnappatmung: 3,75 Millionen Euro war hier mal der Höchststand.

Die Preise für Baugrundpreise fallen weiter. Die Nachfrage ist also gering. Bauträger und Investoren sind weiterhin zögerlich. 2850 Euro kostet der QM für Mehrfamilien-Hausbau. Das ist ein Minus von 3,4 Prozent. Wer in ein Einfamilienhaus bauen möchte, zahlt 2700 Euro – ein Rückgang von 1,8 Prozent.