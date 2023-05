Münchner Floristin zum Muttertag: "Wildblumen sind im Trend"

Sabine Löwenstein verkauft seit 26 Jahren Blumen am Partnachplatz in ihrem Geschäft "Blütenzauber". Im AZ-Interview erzählt sie, wie sie sich auf den Muttertag vorbereitet und welche Blumen in München beliebt sind.

Für Sabine Löwenstein ist der Partnachplatz zwischen Harras und Westpark wie ein zweites Zuhause. Seit über 26 Jahren betreibt sie hier ihr Blumengeschäft. Diese Erfahrungen helfen ihr, sich auf den bevorstehenden Muttertag vorzubereiten, verrät die Floristin.

Floristin am Muttertag: Aus den vergangenen Jahren lernen

AZ: Frau Löwenstein, es ist der 26. Muttertag, den Sie als Floristin erleben.

SABINE LÖWENSTEIN: Seit 26 Jahren habe ich mein Geschäft am Partnachplatz. Floristin bin ich schon seit 1983.

Wie bereiten Sie sich auf den Ansturm am Sonntag vor?

Ich ziehe mein Protokoll vom letzten Jahr heraus und schau mir an, wie 2022 der Muttertag verlaufen ist. Daran orientiere ich mich dann. Was habe ich gekauft, was wurde gut verkauft, wie viele Mitarbeiter hatte ich.

Sie führen also Muttertagsprotokolle?

Man vergisst das sonst so schnell.

Wie verändert sich der Umsatz rund um den Muttertag?

Wenn Sie Freitag und auch den Montag danach dazuzählen, dann habe ich mehr als doppelt so viel Umsatz.

Dann kann ich davon ausgehen, dass die Leute in diesen Tagen Schlange stehen vor ihrem Geschäft?

Meine Mitarbeiter und ich, wir sind zwar schnell und routiniert. Aber das kommt schon vor, ja. Gerade wenn jemand mehrere Sträuße kauft, für die eigene Mutter, für die Mutter der Frau und für die eigene Frau. Das kann dann etwas dauern.

Sie haben diesen Sonntag offen?

Ja, aber nur am Muttertag. Heuer von 8 bis 12 Uhr.

Trends am Muttertag: Wildblumen und Pfingstrosen

Wenn Sie an die Jahrzehnte zurückdenken. Was hat sich verändert? Gibt es Trends?

Trend sind eindeutig Wildblumen und Kleinblütiges, wie Matricaria, Veronica, Schleierkraut dazu. Früher kaufte man eher Größeres: Gerbera, Rosen, Nelken. Pfingstrosen gehen seit neuestem sehr gut, in Weinrot, Rosa oder auch Weiß. Die habe ich früher kaum verkauft.

Ich verstehe, 5,50 Euro pro Stück.

Die große, ja. Die kleineren kosten weniger, etwa drei Euro. Eine eher teurere Blume, sie hält aber auch gut!

Und grundsätzlich Rosen?

Die gehen immer gut weg, in allen Farben.

Es ist Mittwoch. Sind Sie denn mit Ihren Vorbereitungen für den Muttertag schon fertig?

Noch lange nicht. Schauen Sie mal mit nach hinten. (Wir stehen vor einem Berg von bunten Blumen). Das alles ist für den Muttertag, muss noch angeschnitten werden.

Kommen die Leute eher am Sonntag oder schon in den Tagen zuvor?

Die meisten am Sonntag. Freitag oder Samstag kommen meistens Leute, die mit den Blumen irgendwo hinfahren, zur Mutter, die etwas weiter entfernt wohnt.

Sind Sie dann am Sonntag ausverkauft eigentlich?

Das ist unterschiedlich. Es gab Muttertage, da hatte ich nach kurzer Zeit nur noch drei Blumen. Sagen wir es so: Wenn ich nach dem Muttertag noch die Hälfte übrig hätte, dann hätte ich schlecht kalkuliert.

Floristin Löwenstein: Wie man Blumen schneidet, ist eigentlich egal

Wahrscheinlich brauchen Sie Aushilfen an Muttertagen.

Ja, ich habe zwei Aushilfen, die ich am Sonntag ganz sicher brauchen werde.

Da fällt mir was ein. Meine Kollegin wollte wissen, ob es stimmt, dass man Blumen gar nicht mehr schräg anschneidet, sondern gerade. Stimmt das?

So weit ich weiß, ist es egal. Ein scharfes Messer sollte es sein und keine Schere.

Warum?

Die Zahl der Öffnungen, wo Blumen Wasser aufnehmen können, verändert sich nicht. Wasser wechseln und täglich anschneiden ist wichtig. Sonst verstopfen Bakterien diese Öffnungen. Kommt aber auch auf die Blumen an. Rosen sind empfindlich. Die sollte man eigentlich täglich anschneiden. Etwas Blumenfrisch dazu hilft auch. Es desinfiziert.

Wenn ich noch einmal nachhaken darf: Welche Blumen verkaufen sich an Muttertagen noch besonders gut?

Mal überlegen. Bartnelken und Sommerblumen oder Solidago. Verspielte, grüne Sträuße sind beliebt. Schleierkraut ist eine gute Zutat.

Muttertagsblumen: Männer kaufen bunt, Frauen eher weiß und rosa

Farbtrends?

Männer kaufen ihren Müttern eher bunte Sträuße. Rosa, orange, blau. Frauen wollen eher weiß und rosa.

Welche Blumen sind die Favoriten einer Floristin?

Alles, was Sie hier in meinem Geschäft sehen, habe ich ja selbst ausgesucht und eingekauft. Und ich kaufe nur, was ich mag. Ich mag sie wirklich alle. Rose, Gerbera, Nelken, Pfingstrosen... Farblich kommt es auch immer auf die Jahreszeit an, muss ich sagen.

Welche Blumen riechen besonders gut?

Duftrosen oder Freesien zum Beispiel. Riechen Sie mal.

Geht Richtung Zitrone.

Gibt es in weiß und gelb, das ganze Jahr. Aber ich hab sie meistens im Frühjahr bis zum Muttertag. Maiglöckchen riechen auch unheimlich gut. Hier.

Sehr intensiv.